La nueva Nissan Frontier desembarca en Argentina

Llega con mejoras en diseño, suspensión, confort y seguridad. Llega en mayo con un precio desde los $ 5.3 millones de pesos.

La presentación se realizó en Iguazú con prensa de Argentina y Brasil. Este nuevo modelo de la casa japonesa llega sumamente mejorado, y se espera que sea la mejor camioneta realizada por la marca en la historia.

La diferencia estética más visible está en la parrilla delantera, que muestra un claro aumento en sus proporciones. Otros cambios que se observa es en los faros delanteros, que adjuntan cuatro lámparas LED, un nuevo paragolpes y los antiniebla. También se retocaron las ópticas de atrás y el formato del portón de la caja.

Las novedades más importantes pasan por la seguridad. Pues se incorporan los sistemas de alerta de colisión frontal, la alerta de abandono de carril, el asistente inteligente de cambio de carril, el monitor de alerta del conductor, la alerta de punto ciego y, en cuanto a la conducción nocturna tendrá el sistema de cambio de intensidad de luz.

Asimismo, suma frenos a disco en las cuatro ruedas, mientras que las versiones más equipadas incorporan un paquete de asistencias a la conducción compuesta el frenado autónomo de emergencia, alerta de tráfico cruzado trasero y control de balanceo de tráiler.

Según la versión elegida, la nueva Frontier trae pantalla táctil central de 8 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, instrumental digital de 7 pulgadas, climatizador automático bizona, salidas de aire para el asiento trasero y techo solar eléctrico –única pickup del mercado que lo ofrece-.

La nueva versión tope de gama se denomina PRO-4X, que viene con guardabarros exclusivo, la barra exclusiva en la caja, el diseño de los asientos y sus tonos específicos, así como el logo insignia de Nissan en color rojo.

Donde no hay modificaciones es en su mecánica, ya que se mantendrán las dos motorizaciones 2.3 dCi (turbo) de 160 CV/403 Nm de torque y 2.3 dCi (biturbo) de 190 CV/450 Nm de par, disponibles con una caja manual de 6 marchas o una transmisión automática de 7 velocidades, con tracción 4×2 y 4×4 con diferencial de deslizamiento limitado de freno activo (ABLS).

A su vez, vale mencionar que estará disponible en toda la red de concesionarios de Nissan en Argentina, con la posibilidad de ser encontrada en 10 versiones diferentes: Frontier S 4×2 MT; Frontier S 4×2 AT; Frontier S 4×4 MT; Frontier XE 4×2 MT; Frontier XE 4×2 AT; Frontier X-GEAR 4×4 AT; Frontier XE 4×4 MT; Frontier PLATINUM 4×2 AT; Frontier PLATINUM 4×4 AT y Frontier PRO4X 4×4 AT con precios que van desde los $ 5.300.000 hasta los $ 9.800.000 para la versión PRO4X.

Vale destacar que Nissan anunció un segundo turno de producción en la planta de Renault, ubicada en el barrio Santa Isabel de la Ciudad de Córdoba para producir 50 mil unidades, cuya mayor parte será destinada a la exportación.