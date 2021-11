La nueva Duster cambió todo menos su esencia

La 4X4 más económica del país llegó con nuevo diseño, nueva motorización, más seguridad y mayor tecnología para intentar mantenerse entre los vehículos más vendidos de su segmento.

Escribe: Matías Russo

A fines del mes de junio pasado, Renault lanzó el nuevo Duster en el mercado argentino, segunda generación del SUV del segmento B que se comercializa en nuestro país desde el 2011, en el que llega totalmente renovado, pero manteniendo la esencia de su antecesor.

Con 4 versiones disponibles, cubre un amplio espectro de clientes. Las de entrada de gama ( Zen e Intens) vienen equipadas con un nuevo motor 1.6 de 16v, y 115 cv, mientras que las topes de gama (Outsider y Iconic), equipan el moderno impulsor 1.3 turbonafta de 155 cv y 250 Nm, la vedette de este nuevo coche. Vienen con transmisión manual y automática y la versión Iconic (la más alta en prestaciones) es la única que cuenta con tracción 4×4 y solo se combina con caja manual de seis marchas. Tal como sucedía con su predecesor, sigue siendo el vehículo con tracción integral más accesible de la Argentina, y, por primera vez, se ofrece en nuestro mercado con control de estabilidad.

Estéticamente el principal cambio está en la parte frontal donde adopta la nueva parrilla que identifica la imagen de marca de Renault en coincidencia con Alaskan o Captur. También se modificaron las ópticas con una firma lumínica de Led en forma de C. Se agregaron molduras de plásticos en los guardabarros y nuevas llantas de aleación de 17”. En la parte trasera el portón fue levemente rediseñado con líneas más fluidas y limpias.

En el interior el replanteo fue total y nada se parece a la versión anterior. El tablero luce más moderno y las toberas de ventilación son rectangulares. Mención aparte para la nueva pantalla multimedia táctil de 8” tipo tablet flotante, de buena visibilidad y accionamiento amigable. Los asientos son de tela y cuero sintético y en las plazas traseras encontramos sujeciones isofix para sillas infantiles.

La suspensión trasera independiente, del tipo multilink, hace muy confortable el tránsito en ciudad y se destaca fuera del asfalto en caminos en mal estado, sobre todo en condición off road. Un detalle para destacar es la dirección asistida de manera eléctrica que hace suave, agradable y precisa la conducción.

Acelera de 0 a 100 kms/h en 9,2 segundos en modo 4×2, mientras que en 4×4 lo hace en 8,9 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 192 kms/h. En cuanto a consumos lo notamos bien en ruta pero algo excesivo en ciudad, a 100 kms/h nos marcó 6,7 litros/100kms, mientras que en tránsito urbano fue de 10,5 lts/100kms.

Entre los puntos altos podemos destacar el nuevo motor turbonafta, el diseño exterior e interior, las prestaciones dinámicas, las muy buenas aptitudes off road y una excelente habitabilidad. Entre las cosas a mejorar podemos marcar: la calidad de materiales en el interior, que sólo dispone de dos airbags, un consumo elevado en ciudad y se debiera mejorar la insonorización.

Los precios sugeridos por Renault para el mes de noviembre arrancan en los $ 2.932.800 y llegan hasta los $ 3.118.000, mientras que la garantía ofrecida por la marca del rombo es de 3 años 0 100 mil kilómetros.