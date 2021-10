La nueva Alaskan, gana terreno en el campo

A un año del comienzo de producción en el país, la camioneta de Renault mediana se mezcla con los grandes referentes del sector gracias a la versatilidad. Así fue ganando espacio y busca seguir creciendo.

La Renault Alaskan cumple un año de existencia. La casa de rombo realizó una fuerte apuesta en octubre del año pasado al lanzar un producto en el segmento más competitivo de la República Argentina y que es liderada por “pesos pesados” como la Toyota Hilux y la VW Amarok, pero en sólo 12 meses, la Alaskan, ganó espacio dentro del sector y busca seguir creciendo.

Esta camioneta, no salió de manera improvisada, tomó la base de la Nissan Frontier que es otra de las referentes y le colocó su propia impronta con una variedad de opciones que le permiten al cliente elegir la que mejor le satisface a sus necesidades.

Fabricada en Córdoba en la planta de Santa Isabel, esta pick up de 1 tonelada de carga, entró muy bien en el público debido a su robustez, sobre todo para el uso en el campo argentino, pero a su vez, al confort que ofrece en su andar por la suspensión de 5 brazos de última tecnología multilink y por su espacio y tecnología dentro habitáculo. Su motor 2.3 litros con sus variantes de 160 y 190 caballos rinde tanto en condiciones de uso profesional, como para la utilización en tiempo libre y ocio tanto en caminos on raod como en trazados off road. Además, su cadena de distribución optimiza los costos de mantenimiento.

Dentro de sus puntos altos, se destaca su habitabilidad en donde la segunda fila para pasajeros toma ventaja de la comodidad asociada con los vehículos de pasajeros, asientos ajustables de alta comodidad para una menor fatiga en viajes largos, ajustabilidad eléctrica del asiento del conductor y asientos con soporte lumbar para una distribución uniforme del peso corporal.

Las distintas versiones ofrecen modos de tracción 2WD (Tracción en las Ruedas Traseras) y tracción 4×4 con opciones alta baja. La 2WD, sirve para la conducción diaria en asfalto; economía de combustible mejorada y un mejor manejo. La 4H (se conecta en movimiento a velocidades de hasta 60 km/h) es para uso cuando se pierde parcialmente la tracción (carreteras mojadas, ripio, piedras, etc.) y la 4LO (se conecta con el vehículo detenido): para uso cuando se pierde totalmente la tracción.

Con respecto a la tecnología dentro del habitáculo encontramos Llave inteligente I-KEY con botón de arranque, tablero con pantalla digital color en 5” 3D, con toda la información necesaria para el conductor, Cámara de visión 360°, pantalla de navegación integra la cámara de 360° con visión cenital que permite simplificar todas las maniobras a baja velocidad y un sistema multimedia con pantalla central touch de 8’’ compatible con Android Auto y Apple Carplay

Como elementos de seguridad cuenta con, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso en pendiente, hasta 6 airbags y control electrónico de estabilidad. Un modelo que llegó para quedarse y para intentar ser protagonista.