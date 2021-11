La novia de L-Gante: “no soy menos mujer por no barrer”

Tamara Baéz, se enojó porque varias usuarias sacaron conclusiones sobre su estilo de vida por cómo se ve.

Desde que L-Gante presentó a su novia y mamá de su hijita, Tamara Báez, la joven recibe un montón de críticas por su estilo de vida y por cómo cría a Jamaica. Sin embargo, lejos de quedarse en el molde ella les hace frente.

La novia de L-Gante recibió fuertes críticas por sus uñas y salió al cruce: “¿Soy menos mujer por no barrer?”.

Al leer los comentarios que varias mujeres le dedicaron en una nota, Tamara salió al cruce. ¿Qué pasó? Al ver sus uñas largas una chica comentó que se puede estar “divina” y ser tanto mamá como ama de casa, mientras que otra remarcó que con esas uñas largas es imposible.

“Qué lindas mujeres… 2021 y todavía creen que por tener uñas largas sos una infeliz… ¿Cómo pueden pensar que rasguño a mi hija? ¿O no piensan?”, escribió, enojada.

Acto seguido, remarcó que poco le importan las críticas que le hacen por cómo vive.

“Agarro la escoba, cocino y tengo mi departamento impecable con una beba de dos meses que 24 horas necesita de mi atención… ¿Y si no agarro la escoba qué problema hay? ¿Soy menos mujer por no barrer? ¿Qué les molesta tanto?”, sentenció, harta.