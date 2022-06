La nación y la provincia trabajan trabajan en una ley de cierre de minas

Así lo señaló la secretaria de Minería de la Nación, Fernando Avila durante la reunión que mantuvo con la comisión de diputados que presidente el sanjuanino Walberto Allende. En octubre dicha comisión vendrá a sesionar a SJ.

El impacto del cepo a las importaciones que tendrá en la minería, el cierre de minas y la situación de provincias que condicionan el desarrollo de la actividad, fueron algunos de los temas abordados en la reunión que la secretaría de Minería de la Nación Fernanda Avila, mantuvo con los diputados de la comisión específica de la cámara baja, que preside el sanjuanino Walberto Allende.

El legislador justicialista, habló con Zonda diario al término del encuentro de casi 3 horas, al cual asistieron casi la totalidad de los legisladores que conforman la comisión de Minería y diputados de otras comisiones, como José Luis Gioja.

Allende, contó que también estuvieron ministros que integran el Consejo Federal de Minería, como el titular de la cartera sanjuanina Carlos Astudillo, junto a sus pares de Jujuy y Chubut.

Entre los desafíos que planteó la funcionaria nacional, indicó que se encuentran algunos proyectos que pasarán por el Congreso. Entre ellos, se encuentra el proyecto de ley de cierre de minas.

”La secretaría de Minería brindó un completo informe sobre los desafíos y el trabajo conjunto”.

“Lo están trabajando en conjunto entre la Secretaría de Minería y el COFEMIN, al igual que la actualización del canon minero”, al tiempo que indicó que Avila expuso la participación de su repartición en otras iniciativas como la ley de humedales.

Allende en la reunión planteó la preocupación del sector minero por la regulación de las importaciones, tema que expusieron los integrantes del COFEMIN ante el ministro de Producción Daniel Scioli, durante la reunión que mantuvieron el pasado martes. Las empresas creen que estas restricciones no solo pueden complicar la puesta en marcha de nuevos proyectos, sino la actividad de los que están actualmente en producción.

“Hubo preguntas puntuales sobre la actividad”, precisó el titular de la comisión de Minería la cual expresó “el ánimo de trabajar en conjunto, en esta que fue la primera reunión de la comisión con la participación de las máximas autoridades del gobierno nacional”.

Respecto al proyecto de ley de cierre de minas, Allende sostuvo que es un acierto que “esta iniciativa que será presentada en el Congreso, sea en forma consensuada con todas las provincias, lo cual le da mucho peso”, aunque no descartó que además haya otras iniciativas similares, de carácter individual”.

Allende adelantó que, a partir de una invitación en particular del gobierno provincial, la Comisión de Minería de Diputados realizará en octubre una sesión en SJ aprovechando además para visitar algunos de los emprendimientos mineros locales.

LA LEY DE CIERRE

La ley de cierre de minas regula las acciones para mitigar los riesgos asociados a la culminación de la etapa de explotación de la mina y para remediar los impactos ambientales, producidos durante el período que duró la actividad desarrollada durante la vida útil del emprendimiento.

Fernanda Ávila

“Los proyectos de cobre pueden cambiar la matriz productiva del país y diversificarla ampliamente”.