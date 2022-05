La moda después de los 40

Como seguir vigente y atractiva en la segunda juventud de la vida es todo un tema, donde se junta el paso de los años pero a la vez seguimos sintiéndonos activos y con la misma fuerza que a los 30.

Escribe: Nico Bravo

Director Creativo de Font Pagês

@fontpages.ok

No voy a hablar de los cuerpos porque de lo que se trata aquí es del espíritu, tengas el cuerpo que tengas siempre va a depender del gusto y del estilo que elijas. Tampoco es una cuestión económica, ya que muchas veces prendas vintage o de feria sientan muy bien combinadas con accesorios adecuados o un peinado y maquillaje. Por eso digo, no depende del cuerpo o del bolsillo sino de las ganas y creatividad que le pongamos a los looks.

En la actualidad hay eventos donde no sabemos que vestir, de manera de no quedar muy señoras, tampoco cambiar el estilo propio, y es que se trata de una edad donde muchas son madres y el cuerpo lo sabe, de manera que siempre aconsejo no ocultar cicatrices, sino todo lo contrario, ser orgullosas de ellas y animarse a las transparencias si es que les gusta. Otro tema son las madres que por tal actividad se olvidan de ser mujeres y se ponen lo primero que tienen a mano, grave error, lo que el espejo les devuelva será el mimo personal que deben hacer para no sólo verse mejor sino sentirse plenas. Por otro lado también existen muchas mujeres que eligen no ser madres y el cuerpo cambia igual, llámese por naturaleza o genética, y es ahí donde debemos adaptarnos a las nuevas curvas y buscar prendas que nos representen en esta nueva y hermosa etapa. Siempre lo comparo con algunos reptiles que cambian de piel, dejando atrás lo que en algún momento de su vida era de su talla y ahora, esta segunda piel, dependerá de la forma que cada una se adapte para que les sienta mejor. Muchas se ven perdidas y no saben que ponerse, y eso no se resuelve de otra manera más que amigarse con esta “nueva yo”. Se trata de aceptar que podemos estar mejores, iguales o peores que a los 20 o 30, la edad no debe ser un impedimento para lucir como quieras, ya sea sexy, atractiva o juvenil, porque estás en la edad donde la seguridad debe ser el pilar y el confort la bandera, sin dejar de verte linda.

Muchas veces los kilitos de más hacen que busques prendas que hacen que te veas mayor, y es un error, podés dejarte los jeans con una camisa holgada y cómoda, metida apenas adelante y suelta atrás, y con un súper taco alto ya modificaste tu postura y seguís siendo vos, con un buen peinado, tal vez un recogido desarmado y maquillaje estarás diosa y lista en 5 minutos. Un buen dato que muy pocas saben son los hombros descubiertos. Te dan cierta frescura y liviandad, se llevan todas las miradas y hacen que te veas sexy y elegante con una comodidad extrema, despejando el cuello que al estar expuesto afina todo el torso de manera milagrosa. Otro tip milagroso lo encontramos en los cintos, que marcan la cintura y provocan ese escaneo visual que todas quieren. Todo esto acompañado de tacos, no de plataformas. Las plataformas no le quedan bien a nadie y habría que desterrarlas del universo de la moda.

Solo resta animarse a esta etapa de la vida, seas soltera, casada, viuda o madre, que la excusa de la edad no sea válida cuando existen alternativas para mimarse y verse plenas. Que las arrugas que comienzan a aparecer sean el recordatorio de la experiencia y seguridad, siempre llevadas en tacos altos.