La Misión Manejo del Agua ya está en Israel

El ministro del Interior, Wado de Pedro junto a gobernadores y gobernadoras de 8 provincias y representantes de otras 2 participan de esta misión de cooperación científico tecnológica en el manejo del agua. También integra la misma el gobernador Sergio Uñac.

Durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, los gobernadores expresaron su interés por todas actividades que realizaron en el marco de esta misión técnica de cooperación científico tecnológica.

La misma se realiza hasta el próximo 28 de abril. Incluye visitas a plantas de desalinización, riego y medición inteligente en distintos puntos de Israel, además de encuentros programados entre la comitiva argentina y funcionarios israelíes.

Esto dijeron los mandatarios en Israel:

Arabela Carreras (gobernadora de Río Negro)

“Vengo por tres proyectos: uno fue mencionado anteriormente, que es el de triplicar la capacidad de riego de mi provincia, que se caracteriza por tipos de climas que no están afectados por el cambio climático, y tenemos gran disponibilidad de agua. El segundo proyecto consiste en llevar agua a las zonas prácticamente desérticas de Río Negro. Queremos encontrar soluciones a estos dos temas: cómo optimizar el uso de agua para la producción, y cómo llevar agua a lugares donde no la tenemos.”

“El tercer proyecto es la desalinización, en el marco del programa de producción de hidrógeno verde a gran escala, que se llevará a cabo mediante un proceso de desalinización para no utilizar agua dulce. Todos los temas que abordaremos son sumamente relevantes.”

Gustavo Bordet (gobernador de Entre Ríos)

“Nosotros en Entre Ríos contamos con dos de los ríos más caudalosos de América, y determinados tipos de cultivos muy específicos que necesitan de riego. Son dos economías regionales muy importantes, no sólo por el volumen exportable si no por la mano de obra que generan. Entre las dos sostienen aproximadamente 25 mil puestos de trabajo. En cuanto a la primera de ellas, me refiero al cultivo de arándanos que necesita riego al 100%, ya que son sistemas que tienen que renovarse, tecnificarse y ser competitivos en la estructura de costos cuando se adquieran nuevas tecnologías. Es algo que evoluciona permanentemente, y es un aspecto que nos interesa.”

“La otra está vinculada a la actividad agrícola, que anteriormente no utilizaba sistema de riego y ha comenzado a utilizarlo. Nuestra intención es tener la mayor cobertura posible, con los nuevos sistemas de producción, que demandan determinada calidad de los productos. Esta misión es una buena oportunidad para entablar relaciones comerciales, porque buena parte del arándano que se produce en Entre Ríos se exporta a Israel, y esto genera un intercambio importante de tecnología y de exportación e importación.”

Rodolfo Suárez (gobernador de Mendoza)

“Quiero agradecer al Gobierno Nacional por la invitación, y a la embajadora, con quien estuvimos hace poco en la Vendimia, en Mendoza. Sin dudas, el agua es el recurso estratégico más importante, no sólo de mi provincia, si no del mundo. En Mendoza sólo el 3 o 4% del territorio puede tener agua, nada más; vivimos en un desierto, agravado por la escasez de agua actual. No sólo vivimos en un terreno poco irrigado, sino con escasez de agua, dependiendo muchísimo de la nieve cada año, cada temporada. Por lo que la administración de recursos en lo que tiene que ver con el agua, como dice el gobernador de San Juan, lo que tiene que ver con el riego intra-finca, con todo lo que se pierde, es lo que queremos ver y aprender.”

“Tenemos muchas referencias e información de lo que han hecho y lo que ha ocurrido en Israel. Yo también vengo de una provincia en la que la legislación de agua es pionera en la materia. Cómo se administraban las aguas de los tres oasis de la provincia desde los tiempos de los huarpes.”

“Israel es un país que ha innovado de manera tal que si nosotros no crecemos en superficies que se puedan irrigar y mantener la que tenemos, no tenemos posibilidades de crecer. Así que venimos con mucho entusiasmo a este viaje, y queremos aprender y copiar todo lo que se pueda copiar.”

Fernanda González (ministra de Producción de La Pampa)

“Vengo en representación del gobernador Sergio Zliotto. En primer lugar, muchas gracias al secretario del CFI, al ministro Wado de Pedro, a la embajadora y al vicejefe de Gabinete por recibirnos. En nuestra provincia las actividades más fuertes son la ganadería y la agricultura. Tenemos un área bajo riego muy importante, que ha ido creciendo estos últimos años y va dentro de los ejes que ha propuesto el gobernador de diversificar la matriz productiva, y eso asociado al uso del agua.”

“Es un recurso escaso, que si en nuestro caso está asociado al cambio climático. El déficit hídrico ocasionado por las nevadas nos afecta directamente, y es muy importante poder ver todos los proyectos que se desarrollan acá en Israel, porque ante ese déficit tenemos que ser más eficientes, prudentes y serios al querer promover y desarrollar nuevas áreas bajo riego para que se le de el mejor uso posible. Para nosotros es muy importantes compartir y estar con ustedes acá.”

Sergio Uñac (gobernador de San Juan)

“Primero quiero agradecer al ministro del Interior, al vicejefe, al secretario general del CFIj. Por supuesto cada provincia tiene su realidad. La realidad de la provincia de San Juan es que no tenemos mar, por ende, no podemos desalinizar; ni tampoco vivimos del agua de lluvia. Me he encontrado que San Juan tiene un desafío superior aún al que tiene Israel: en San Juan tenemos 100 milímetros por año de lluvia, cuando el promedio es de 500, 600 en este querido país.”

“Creo que el desafío que tenemos los sanjuaninos son las grandes infraestructuras hídricas. Nosotros tenemos cuatro diques embalsando agua, y un quinto dique que está en construcción con el Gobierno nacional, que es Tambolar. De esas obras algunas están en construcción. Eso nos permite embalsar agua y ampliar la frontera productiva, vincularlo con el desarrollo del turismo pero también generar energía.”

“El gran desafío es cómo, desde las obras de infraestructura conducimos, el agua hacia las fincas. Ese traslado implica 5.000 kilómetros de canales primarios y secundarios, 2.000 de primarios que son grandes canales y después los canales secundarios que se conducen a las distintas fincas. Ése es el primer desafío: el traslado del agua hacia la finca, y después un desafío intrafinca, que es que cada productor, pasando del riego tradicional a este riego tecnificado. Hay empresas de Israel radicadas en San Juan, y es un proceso que va avanzando, pero hacen falta conciencia y cultura del Gobierno, de los productores, pero también inversión para poderlo desarrollar, para finalizar las obras.”

“San Juan ha podido diversificar su matriz productiva en los últimos años. Hoy hacemos minería, y es una de las fuentes de ingresos más importantes. Ha crecido mucho el turismo por el deporte y los hechos culturales, somos los primeros generadores de energía solar: 320 megas, y en los próximos dos años quizás dupliquemos esa cifra, proyectando que en 4 o 5 años la totalidad de la energía que se consume en San Juan puede provenir de energía solar.”

“Pero no olvidamos que la actividad tradicional de nuestra provincia es la agricultura. Somos segundos productores de vino, los primeros productores de tomate para industria , de pistacho, tenemos un desarrollo hortícola y vitivinícola muy importante, y consideramos que este trabajo intensivo que genera la agricultura en San Juan lo debemos mantener. Para eso tenemos que mirar las mejores experiencias y aplicarlas a las provincias. Muchas gracias a todos.”

Raúl Jallil (gobernador de Catamarca)

“Gracias Wado de Pedro por invitarnos, embajadora, Jorge y secretario del CFI. Catamarca tiene una realidad parecida a la que enumeran los gobernadores y gobernadoras, pero también tenemos que cambiar una realidad cultural, intrafinca, tenemos que ver las obras que se están haciendo y cómo, pero lo más importante para mí es cómo a partir de aquí el Estado maneja el agua.”

“Creo que Mendoza es adelantada en cuanto a cómo se organiza el instituto que maneja el agua, Catamarca no tiene ese modelo, pero la idea y la intención es estudiar cómo en Israel desde el Estado se puede manejar el agua e interactuar entre los productores sobre el manejo del agua.”

José Neder (representante de Santiago del Estero y senador nacional por Santiago del Estero)

“Soy senador de la provincia de Santiago del Estero. El gobernador no ha podido estar presente, por eso estamos representándolo. Gracias ministro por invitarnos, embajadora por recibirnos, querido amigo Neme en representación de Manzur, que ha tenido mucho que ver en esto, secretario del CFI y gracias a todos los que de alguna manera u otra han hecho posible este viaje, para que estén acá las provincias que representamos cada uno, y que tienen distintas variables.”

“Santiago del Estero tiene dos ríos muy importantes, un caudal de agua interesante, casi dos veces más de lo que tiene Israel, pero es una provincia con un territorio bastante extenso. Lo que queremos estudiar en esta visita apunta a ponernos en la realidad de cómo un país con menos recursos de agua que nuestra provincia ha sido tan eficiente en el manejo de la agricultura y ha llevado a cabo un proceso, como decía el ministro Wado, de tanta capacidad productiva.”

“Santiago del Estero es la primera provincia en producción de algodón, la quinta en extensión de siembra de soja, la cuarta en extensión de maíz, 200 mil hectáreas bajo riego. Evidentemente, se han hecho una serie de obras de infraestructura, en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, sobre todo, que han potenciado la logística de desarrollo en la provincia. Esa realidad ha ido haciendo que la inversión privada sea importante, y produjo un desarrollo sustancial que no queremos detener, por eso buscamos la eficiencia del agua y su uso. Agradecidos, y seguramente entablaremos relaciones e intercambios comerciales de las provincias y el gobierno de Israel.”