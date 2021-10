“La minería me cambió la vida”

Hace 18 años que trabaja en la mina. Comenzó manejando camiones fuera de ruta. “Esta actividad me enseñó a ser una mujer sin miedo a nada”, dijo.

Entrar a trabajar a Barrick me cambió la vida. Gracias a eso, pude cumplir la mayoría de mis sueños y soy una mujer independiente”, con esas palabras Patricia Trigo (53) definió como su trabajo en la mina Veladero fue determinante para sentirse realizada en todos sus proyectos.

Ingresó hace 18 años para manejar camiones fuera de ruta.

“Me dieron el alta para poder manejar un 28 de agosto del 2005 con viento blanco. Había que manejar con mucho cuidado y tenés que abrir tu mente. Es difícil pero no imposible. Nada es imposible para la mujer”, expresó.

Ahora se desempeña en otra área, más precisamente en la parte de procesos. “Allí se debe trabajar si o si en el campo y yo estaba expuesta a estar a 18 o 20 grados bajo cero, es un trabajo difícil”, añadió.

“La minería me enseñó a compartir las experiencias laborales y sentirme como una persona integrada a un mundo. Aprendí valores, respeto, a escuchar, que me pudiera expresar adelante de la gente y me enseñó a ser humilde”, explicó.

Sobre el rol de la mujer dentro de esta actividad, donde siempre ha predominado el trabajo del hombre, Patricia indicó que “es una experiencia super innovadora para todas las mujeres porque nosotras somos recluidas de este ámbito laboral donde se desarrollan los hombres nada más. Hemos sido capaces de hacer muchas cosas más como mujeres y lo hemos demostrado con hechos importantes”.

“La mujer ha dominado lugares que parecían indomables. Estoy muy agradecida por el trabajo que tengo ahora ya que me ayudo mucho a crecer como persona”, concluyó.

