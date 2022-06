La Mesa Nacional de JxC se reunió en Córdoba y ratificó la unidad

En medio de las disputas por el liderazgo que se viven en la coalición opositora, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió hoy en la provincia de Córdoba, donde ratificaron la unidad de cara a las elecciones de 2023 y emitieron fuertes críticas hacia el Gobierno nacional.



La reunión de los máximos dirigentes de la coalición opositora, que se realizó en la ciudad de Río Cuarto, no contó con la presencia del ex presidente Mauricio Macri ni con la del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quién se encuentra de gira por España e Israel.

En un comunicado, los dirigentes de Juntos por el Cambio ratificaron su “compromiso de representar las aspiraciones de paz y progreso de toda la ciudadanía poniéndonos al lado de los sectores castigados por la irracionalidad de las políticas oficiales”.

Además, dialogaron acerca de “las graves circunstancias que provocan los enfrentamientos públicos de las máximas autoridades nacionales que no aciertan a ofrecer un horizonte previsible a la sociedad argentina”.

Las principales figuras de la reunión fueron el gobernador radical de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales; el presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la diputada nacional María Eugenia Vidal; el presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro; y el republicano y Auditor General de la Nación Miguel Ángel Pichetto, entre otros dirigentes.

En ese marco, la mesa nacional de Juntos por el Cambio afirmó que “la territorialidad y federalismo alcanzados” está demostrado en el hecho de que participaron del encuentro representantes de siete provincias.

Por último, resaltaron “la importancia de programar un seminario en el que lo principal sea la voz de los sectores productivos”.