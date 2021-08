La mejor forma de cumplir el sueño de la casa propia

La empresa desarrollista de reconocimiento nacional está en SJ. Con aportes fijos y en pesos mediante un sistema muy sencillo y ágil se puede acceder a una vivienda. Ya dos familias están próximas a construir en Santa Lucía.

La constructora desarrollistas Márquez y Asociados ofrece a los sanjuaninos múltiples posibilidades para acceder a la casa propia. Ya cuenta en la provincia con más de 250 clientes y dos familias están próximas a construir sus viviendas en Santa Lucía.

La empresa construye de manera tradicional y se maneja con el sistema llave en mano. Tiene una importante trayectoria a nivel nacional con más de 500 viviendas construidas en Córdoba, Santa Fe, Rosario, Santiago del Estero, San Luis y Mendoza.

“El cliente comienza aportando un monto, que se pacta con el asesor, y llegado a los doce meses ya queda liberado para pedir la obra. No es por sorteo ni por licitación contás con el porcentaje que te pedimos y comenzás a construir”, comentó Iván Semenzow, supervisor comercial de la empresa, y añadió que el valor del metro cuadrado para la empresa es de 27 mil pesos.

¿Cómo es el sistema?

La empresa cuenta con un sistema propio de financiación denominado Aportes claros. Por este medio se puede acceder a la construcción de la casa en 12, 24 o 36 meses dependiendo del porcentaje que se abone mensualmente, los montos son fijos y en pesos.

Se puede realizar o no una entrega inicial.

“Tenés que llegar a un porcentaje del 70% a los 12 meses, el 50% a los 24 meses y el 40% a los 36. Esos porcentajes Márquez no los modifica, los congela. Y luego que se alcanza el porcentaje se verá que aumentos hubo en hierro, cemento y pegamentos para pisos, por eso las cuotas al final son fijas y en pesos. Se actualiza una sola vez y se pacta un interés que por contrato no supera el 45%”, añadió Semenzow.

Para más consultas: Asesores de ventas estarán en el stand del Paseo Libertad

de 10.00 a 22.00.

También explicó que hay dos opciones sobre el terreno. “Podes traer tu terreno y te construimos sobre eso o en el sistema “Elegí tus vecinos”, traes el lote, lo compramos hasta un millón de pesos y lo financiamos en 120 cuotas. Todos los materiales de construcción son de primera calidad.

Este mes de agosto, se bonificarán las luces led interior y exterior en todas las tipologías.

La empresa cuenta con tres líneas de construcción Standard – Housing y Premium.

Cada una de ellas cuenta con diversas tipologías, que varían su costo, dependiendo de la superficie y zonas a construir.

“Tenemos viviendas de los 57 metros que son mini house hasta proyectos propios de más 150 metros cuadrados. Si son menos de 150 metros hay mas de 26 tipologías que se pueden adecuar a tu gusto”, agregó el supervisor de ventas.