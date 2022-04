La mamá de Torraga rompe el silencio

La mujer defendió a su hija tras la condena que recibió por abusar y amenazar a su ex. Disparó munición pesada contra la víctima.

La semana pasada el tribunal, integrado por los jueces Andrés Abelín, Diego Sánz y Federico Rodríguez, concluyó que Facundo Martín Torraga es culpable del delito contra la integridad sexual ocurrido en 2019. La víctima es su ex pareja. Por ello, lo condenaron a 10 años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

En este contexto, la mamá de Facundo, también esposa del tristemente célebre Mario Torraga, culpable de la muerte de 29 personas en los 90 por la adulteración de un vino, realizó declaraciones.

“Tengo 80 años y estoy invadida por una gran tristeza y dolor, eso me lleva a quebrarme y no poder hablar. La Justicia en nuestro país está ciega, no existe. Condenan a mi hijo por 10 años por una supuesta violación cuando está lleno de corruptos, delincuentes, ladrones y asesinados que caminan sueltos por la calle de nuestra querida Argentina”, expresó en declaraciones a la Turca, de Antena 1.

“Mi hijo no es asesino, ladrón, violador y está condenado como si lo fuera. Quiero preguntar, señor fiscal y señores jueces ustedes están tan limpios en su vida personal como para semejante condena a mi hijo. Le creen si pruebas a alguien de quien no voy a hablar por su dudosa moral. Lo único que pido es que Dios ilumine a los hombres de la Justicia para que revean la injusta sentencia contra mi hijo Facundo”.