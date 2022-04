La mamá de Guadalupe descartó que la calza hallada pertenezca a la nena

La Fiscalía Federal le exhibió esta mañana a Yamila Cialone la prenda que había sido encontrada el martes en rastrillajes en la zona sur de la ciudad.

“Un alivio para la familia”, expresó la mamá de la pequeña de seis años que falta desde el 14 de junio.

El mismo día, Gendarmería halló restos óseos que podrían pertenecer a animales, pero fueron sometidos a estudios para confirmar la posibilidad.

Este jueves continuarán las tareas en el descampado ubicado en inmediaciones al Barrio 544 Viviendas.

Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Lucero, publico un mensaje en las redes sociales.

” Buen día!! Recién salgo de Fiscalía Federal, para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día Martes, dicha prenda era una Calza…

Dicha prenda NO PERTENECE A GUADALUPE, NO TIENE NADA QUE VER CON ELLA, YA QUE NO ES LA CALZA QUE LLEVABA AL MOMENTO DE LA DESAPARICION…. GRACIAS A DIOS!!! 🙏🏽 Un alivio para la Familia”