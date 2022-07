La mamá de Brenda Requena junta firmas para sacar a una jueza

Se trata de la jueza Lidia Reverendo, a quien señalan por los beneficios que recibió un femicida.

En mayo se armó un tremendo revuelo cuando un hombre condenado por un caso de femicidio que sacudió la provincia, visitó a sus padres en su casa de Rawson. El hombre lo hizo acompañado por un móvil y por agentes del Servicio Penitenciario. Se trata de Ariel Palma, quien asesinó de 136 puñaladas a su esposa Cristina Olivares. El hombre pudo salir gracias a un permiso que le otorgó la jueza de Ejecución penal Lidia Reverendo. Ahora, la mamá de una sanjuanina asesinada en otro cruento femicidio, pide remover a la magistrada de su cargo.

Se trata de Lura Requena, mamá de Brenda Requena Montaña, la chica que fue asesinada, descuartizada y quemada por su pareja Diego Álvarez en julio del 2019. Ahora, la madre de Brenda, que tras la tragedia de su hija se convirtió en una luchadora por los derechos de las mujeres, junta firmas para remover a Reverendo.

“Necesito que me colabore con su firma para que esta señora no suelte más a los asesinos de prisión perpetua. Desde ya, muchas gracias”, publicó Laura requena en su cuenta de Facebook donde compartió imágenes con capturas de pantalla de sus estadios de Whats App donde refuerza el pedido y hasta asegura que va a domicilio a juntar firmas.

Laura requena no es la unica que forma parte de esta iniciativa. Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) también reúne firmas para pedirla destitución o renuncia de Reverendo. Según la agrupación, la magistrada beneficia con sus resoluciones a femicidas y violentos que ya están condenados por sus crímenes a reclusión perpetua. Además de las peticiones, solicitaron una reunión con Adriana García Nieto, ministra de la Corte de Justicia de San Juan.

¿Qué pasó con el femicida de cristina Olivares?

“Nos dijo que se le había escapado, que no lo había querido hacer, que no había sido intencional que ella no sabía que los padres estaban bien. Dijo que tiene 1.800 causas y que están repletas de trabajo. Que no pueden ver causa por causa y que no sabía la severidad del caso, a pesar de haber sido un caso tan grande y emblemático en la provincia. Dijo que no lo hizo de forma intencional”, aseguró Federico Olivares, el papá de cristina Olivares. Lo dijo en una rueda de prensa en mayo tras el revuelo que armó por la salid del asesino. En ese momento, realizaron una manifestación en Tribunales y el papá de la mujer asesinada habló con la magistrada.

Pero eso no es todo. Mumalá reclama por las salidas transitorias que la magistrada le habría otorgado a Roberto Villaroel, femicida de Silvina Beatriz Gómez. Este caso ocurrió en el 2017, cuando el hombre le pegó un tiro a su esposa. Lo condenaron a perpetua, pero habría tenido salidas transitorias por su “buen comportamiento”.

Al momento de la redacción de esta nota, Zonda Diario no pudo contactarse con la magistrada en cuestión, pero se sigue esperando su versión de los hechos.