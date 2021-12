La magia del maquillaje

Para llegar a logran un MAKE UP con magia, tenemos que tener en cuenta el tipo de piel, forma de rostro, la ropa que queremos lucir en la ocasión y la textura de nuestro Make Up. Para lograrlo debemos tener en cuenta los siguientes consejos.

Por Charlys Ramos

Peinador Estilista

& Maquillador

Matrícula 292

@ramos.charlys

Tener una piel sana es tan importante como usar un buen maquillaje. Utilizar una buena crema hidratante antes de poner el protector solar, todas las mañanas. La fórmula no debe ser a base de aceite, así no propicias los molestos granitos.

Un buen PRIMER lleva pocos segundos en aplicarlo, se coloca después de la crema hidratante y el protector y ayuda realmente a mantener el maquillaje en su lugar, además de suavizar y eliminar la grasa de la piel, dejándola perfecta.

Aplicar un BRONZER es un tipo de polvo bronceador con partículas doradas y nacaradas que le dan a nuestra piel un aspecto de calidez y brillo, tal y como si acabáramos de broncearnos, hace que tus ojos se vean más brillantes, se aplica solo en los pómulos, mentón y nariz, también se pueden mezclar los tonos a si llegar el deseado. No olvidarse del cuello y los lóbulos de la orejas, en especial si se tienes pelo corto o si se lleva atado.

MANTENER LO SIMPLE menos es más. Para evitar que el maquillaje se corra se puede mezclar la base con una hidratante.

OMITIR EL BRILLO el sudor ya de por si nos hace brillar, así que en verano lo mejor es optar por productos con acabado mate, y evitar lo satinado y los brillos extremos.

PERMANENCIA DE LAS SOMBRAS hay que evitar usar crema en los parpados. Lo ideal es aplicar polvo volátil por encima de la sombra y del delineado. Esto ayuda a que el makeup se fije y dure todo el día sin correrse.

RUBOR EN POLVO esta fórmula dura menos. Sería bueno usar en barra, que tiene más permanencia. Lo que si hay que tener mucho cuidado en su uso y que no quede muy marcado igual se mitifica con polvo volátil.

COLORES CALIDOS los mismos son tonos veraniegos, iluminan la cara y le dan un brillo juvenil a la piel. Se puede probar en los labios o en los ojos.

Tenemos que tener en cuenta que el maquillaje se corre y hay que retocarlo. Por ello es bueno tener toallitas desengrasante o papel secante para eliminar el sudor.

En estas fiestas podremos tener en cuenta las siguientes tendencias:

Eyeliner Flotantese aleja de la pestaña superior y queda flotando en el parpado, de forma paralela al ojo (en línea recta, siguiendo la forma del ojo o forma de parpado) color o simplemente negro.

Pestañas estilo twiggy se consigue recargando las pestañas, abre la mirada hasta el impacto con pestañas largas, oscuras y fuertes

Colores pasteles son aquellos que tienen una buena dosis de blanco, lo cual resultan colores claros, suaves y dulces (rosa, azul, amarillo, beige, verde, lila, salmon…) Usarlos es muy sencillo, solo se utiliza por ejemplo el color rosa claro, morado o el amarillo en todo el parpado superior como color base y el más oscuro el parpado móvil.