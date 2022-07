La madre de Chano Moreno Charpentier compartió una foto de su hijo. Marina Charpentier compartió una postal en su cuenta de Instagram junto al cantante que está internado en una clínica psiquiátrica.

A un mes de haber ingresado a una clínica psiquiátrica, Chano Moreno Charpentier continúa su recuperación y su madre compartió una foto junto al cantante, generando reacciones de apoyo incondicional de los seguidores del artista.

Marina Charpentier, la mamá de Chano, compartió la postal en su cuenta de Instagram. “La saqué yo con mamá”, aclaró el propio músico en el eqígrafe del posteo que recibió miles de “me gusta” y decenas de comentarios con los mejores deseos en su camino de rehabilitación.

A fines de mayo, Chano Moreno Charpentier tuvo una recaída tras seis meses en los que había logrado estabilizar su salud. En esta oportunidad, el ex Tan Biónica acordó con su familia someterese a un tratamiento.

Sin embargo, esa decisión llegó luego de intentar escapar de la clínica en la que se encuentra y que su madre solicitara la judizialización de la internación de Chano Moreno Charpentier. Marina explicó que su hijo podría ocasionarse daños a sí mismo o dañar a terceras personas.

Ademàs, la mamá del cantante expuso un contundente discurso ante el Senado de cara a modificaciones en la Ley de Salud Mental y Adicciones.“Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”, aseguró.

Hace algunos días, en diálogo con un móvil de A la Barbarossa (Telefe), Marina Charpentier habló sobre la salud de Chano. “Cuando se interna, se acomoda, vuelve a la luz, vuelve a ser mi hijo. Hace 10 minutos me llamo por teléfono. Me dijo que me extraña y que se quiere ir, que quiere estar en su casa, que extraña sus cosas, su perro y es lógico porque ¿quién quiere estar internado?. Pero bueno, los profesionales determinarán hasta cuándo”.