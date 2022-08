La lucha de Evangelina contra una extraña enfermedad

La joven es una de las cinco personas en la provincia que padece “piel de cristal”. Junto con su familia organiza una campaña para la operación de ambas manos que se realiza en Turquía. Cuesta alrededor de U$ 45 mil.

Evangelina Castro padece la enfermedad conocida como “piel de cristal”. Nació en SJ hace 30 años. Junto con su familia organiza una campaña solidaria para la operación de ambas manos que se realiza en Turquía. Cuesta unos U$45 mil y mejoraría su calidad de vida.

Evangelina es una de las cinco personas en la provincia que padece dicha enfermedad. En Argentina son alrededor de 450. En un viaje a Buenos Aires conoció a una amiga que le impulsó a realizar el viaje a Turquía.

“No puedo decir me baño y salgo, me lleva más tiempo que a cualquiera salir. Llego tarde a todos lados. Me tengo que organizar todo el tiempo”, Evangelina Castro.

“Nos dijeron que había esperanzas pero que el lapso es de un año. Nos armamos de valor con Anahí -su amiga- y armamos flyer para recolectar donaciones”.

Acerca de su enfermedad, señaló que “es una enfermedad genética, el tema es que cuando nací, nadie sabía qué tenía porque no se detecta en el embarazo y en ese tiempo, no había mucha tecnología por lo que fue algo muy raro y lo sigue siendo hasta ahora, con la diferencia que se conoce un poco más”, cuenta Evangelina.

“La piel es muy frágil, se lástima al mínimo contacto, todos los días son de curación y tardo al rededor de dos horas y media o tres en cada día. Me tengo que organizar todo el tiempo. No puedo decir me baño y salgo, me lleva más tiempo que a cualquiera salir. Normalmente llego tarde a todos lados”, cuenta.

Son muchos los insumos que requiere: usa un pote de curefini más un rollo de Polymem, más Mepitac, vendas, gasas, agujas, analgésicos, las cremas humectantes, jabón, hasta el shampoo y crema de enjuague tipo proavenal, Eucerin, gel para los ojos y gotitas.

“Sumado a las sábanas que parecen descartables, la ropa se mancha con facilidad, cuesta mucho sacar algunas manchas otras no salen más”, explica.

Cómo ayudar

Su tratamiento tiene un costo de 80 mil pesos por mes aproximadamente.

Sobre su viaje a Turquía, dijo sentirse entusiasmada y con fe. “No sé inglés pero es lo de menos. Me va a servir para cambiar mi vida”, finalizó. Si querés colaborar, podés hacerlo a su cuenta de Mercado Pago con el alias: todosxeba.