“La llegada de Veladero fue positiva no solo para la economía”

El ministro de Minería Carlos Astudillo analizó los 16 años de producción de la mina de Iglesia indicando el cierre parcial de sus Fases 1 a 5 y el hecho de dejar de consumir agua fresca para lixiviación, como hechos significativos.

El ministro de minería Carlos Astudillo analizó el impacto de la mina Veladero, a 16 años de su entrada a producción, indicando que actualmente “hay planes al menos para 10 años más de actividad.

Astudillo señaló en diálogo con Zonda Diario que “la minería es la cuarta economía de la provincia y supera el 70 por ciento de las exportaciones donde Veladero es una mina madura que influye en ese rango”.

“La llegada de Veladero ha sido un hecho positivo no solamente para la economía sino también para la ciencia y la tecnología aplicada ya que trajo el uso de más y mejor tecnología, tanto en los procesos minero -industriales como en el cuidado del ambiente, donde el estado ha participado activamente, junto con la empresa”, indicó.

“Además, contribuye a la distribución de este modelo de riqueza que estamos promoviendo desde el gobierno, donde participen más y mayor cantidad de sanjuaninos. Hoy día podemos decir que más del 90% de su personal es sanjuanino y hemos logrado duplicar las inversiones en contratos de comunidades, en relación al año pasado donde fueron 10 millones de dólares y este año vamos a superar los 25 millones de dólares”.

El titular de la cartera minera, indicó que “con Veladero y con un estado presente, podemos mostrar que tenemos una economía importante que se suma a otras actividades como la vitivinicultura, los olivos, la ganadería, el turismo y el deporte que también ya es parte de la economía de SJ”.

Agregó que actualmente “la mina, bajo un estado presente, tiene estándares ambientales muy buenos, con la implementación de controles participativos que permiten que la gente conozca el proceso y el cuidado ambiental que hacen las mineras sobre el territorio sanjuanino”.

Astudillo en este sentido, destacó un par de temas que consideró de importancia como haber realizado “el cierre en forma parcial, de la Fase 1 a 5 para integrarlas al ambiente y a partir de diciembre en adelante, por solicitud del gobierno provincial, Veladero no estará utilizando agua fresca para el proceso de lixiviación en pila” explicando que esta medida significa que “no está consumiendo agua”.

“Siempre hablamos de un estado presente, una minería participativa y una distribución de la riqueza que llegue a todos los sanjuaninos, este es el modelo y se está aplicando en Veladero y en el resto de las minas en San Juan”.

Sobre el futuro de la mina de Iglesia, estimó que “como mina, Veladero tiene un horizonte de más de diez años de trabajo, queremos desarrollar la ciencia y la tecnología con ellos, queremos una mayor participación de la ciudadanía y una distribución de la riqueza en la mayor cantidad de sanjuaninos, ya que, si esa riqueza minera no queda en la provincia, no es buen negocio”, subrayó.

“Con Veladero y el modelo planteado del gobierno lo vamos a poder lograr, a pesar que siempre hay cosas para corregir, mejorar”, reflexionó finalmente.