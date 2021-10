La Legislatura da lugar a un planteo contra Enrique Conti

El Candidato de Consenso Ischigualasto, se mostró conforme con el accionar de la Cámara de Diputados que envió al Jurado de Enjuiciamiento la nota que presentó denunciando la incompatibilidad de Enrique Conti, que como miembro del Tribunal de Cuentas hace campaña política para Juntos por el Cambio.

Tras la denuncia del día lunes, del candidato a Diputado Nacional de Consenso Ischigualasto con una carta en la Cámara de Diputados en la cual advertían la incompatibilidad de las acciones del miembro del Tribunal de Cuentas Enrique Conti que desarrolla actividad política partidaria en el Frente de Juntos por el Cambio. De hecho desde Consenso Ischigualasto se había alertado esta situación en el mes de junio.

Sobre el tema el doctor Arancibia manifestó que “nosotros advertimos que Conti como miembro del Tribunal de Cuentas, viene haciendo campaña política electoral, circunstancia que se le está vedado por los artículos 251 y 205 de la Constitución”.

Afirmó que “Conti de manera pública y manifiesta en algunas declaraciones a los medios, sostiene que es político y que la Constitución no le va a hacer cambiar de actitud”.

La realidad es que ante esta continuidad en las acciones del funcionario cuestionado “fuimos al órgano político de San Juan que es la Cámara de Diputados donde informamos el asunto”.

Desde Consenso Ischigualasto sostienen que “la oposición y el oficialismo tienen cierta connivencia en la legislatura”. El tema es que ante la presentación de esta nota por parte de Arancibia, “ha sido tan fuerte la presión y tan grande la inconducta de este funcionario que la mayoría de los diputados votó para que tome conocimiento de esto el Jurado de Enjuiciamiento, que es el órgano constitucional encargado de juzgar la conducta de incumplimiento de los miembros del Tribunal de Cuentas.”

Arancibia cargó contra Juntos por el Cambio, al decir que “lo que es muy lamentable, que desde este bloque hacen una argumentación donde pareciera que hay incumplimientos buenos e incumplimientos malos. Es como si hubiera corrupción mala o buena según la haga y el incumplimiento de la Constitución siempre es malo, venga de donde venga.”

Sobre la decisión de los legisladores en cuanto a la nota que presentó afirmó que “nos sentimos satisfechos porque hemos conseguido que la Cámara de Diputados por primera vez, no se en cuanto tiempo, haga valer la Constitución y no permita que una persona haga lo que la Constitución no se puede hacer”.

Arancibia afirmó que “la presentación en la Cámara de Diputados la va a girar al Jurado de Enjuiciamiento y este que tiene una ley especial para investigar la conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas en terminos similares a los jueces, resolverá si Enrique Conti a violado o no la Constitución y determinará que tipo de sanciones le corresponde, que puede ser desde una suspensión hasta una exoneración como miembro del Tribunal”.

El incumplimiento

De acuerdo al doctor Marcelo Arancibia, el miembro del Tribunal de Cuentas Enrique Conti incumple “el artículo 261 que establece que todos los miembros de este tribunal sean permanentes o no tienen las mismas incompatibilidades de un juez del Poder Judicial”. Agregó que “así como un juez del Poder Judicial no puede tener vida política partidaria tampoco lo puede tener un miembro del Tribunal de Cuentas”. Agregó que “esta inconducta puede llegar a la expulsión del miembro cuestionado”.

Arancibia explica que “el Tribunal del Cuentas tiene la misión de controlar la legalidad de la imputación del gasto público de la provincia y los municipios. Si el hace campaña de la mano de los intendentes de Juntos por el Cambio la sospecha de que ha perdido la imparcialidad y la transparencia para poder juzgar hace añicos la labor del funcionario”.