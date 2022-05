La Justicia le pidió perdón al papá de Cristina Olivares

Dejaron salir a un sanguinario femicida para que visite a sus padres porque creían que estaban enfermos, pero no era así. Se armó un tremendo revuelo y la jueza Lidia Reverendo se disculpó con el padre de la mujer asesinada de más de 120 puñaladas.

Un verdadero revuelo se armó Rawson cuando el femicida condenado Ariel Palma llegó a la casa de sus padres para visitarlos. Palma cumple condena en el Servicio Penitenciario Provincial por el brutal femicidio de Cristina Olivares. Tras el revuelo por la salida del asesino que fue a ver a sus padres, se conoció que la jueza de Ejecución Penal, Lidia Reverendo, le dio un permiso especial para ir a visitar a su familia. Por eso, este martes la familia organizó una protesta en Tribunales.

Zonda TV dialogó con Antonio Olivares, papá de la víctima, en la puerta de Tribunales. El hombre comentó que a jueza reverendo “me ha explicado que ha sido una salida de extraordinaria. Lo dejaron salir a la casa de él y de fiesta porque estaba de fiesta. Lo que pasa, es que no corroboran bien. Le han mentido que los padres estaban muy mal, que estaban inmóviles y que no podían caminar. Por eso, había salido a ver a los padres y los padres no iban a verlo a él”.

En tal sentido, destacó que “la jueza me ha jurado que no va a pasar nunca más, qué va mirar mejor las causas. Dice que tiene 1.800 expedientes y que no había visto la veracidad del caso. Me dijo que nunca había visto el caso, que ella está ahí hace un año. Como que yo le creo la mitad de lo que dice. Creo que me lo dice el corazón y la otra mitad porque está entre la espada y la pared”.

Según le dijo la magistrada Reverendo al papá de Olivares, “es la primera salida extraordinaria que le ha dado”. Pero Olivares afirmó que “por lo que yo sé, está no es la prima y hace 4 años que esté saliendo”.

Además, agregó que “ha salido a diferentes lugares, tanto en la casa de los padres, como en una finca aledaña para comerse asado con la familia. Cada vez que sale es una fiesta para ellos”.

Afirmaron que ya no va a pasar

“A mí, me ha asegurado que no sale más. También va lo mismo para todos los familiares de las víctimas. Además, el hombre contó que Rosa Varela, la otra asesina con perpetua que pidió el beneficio de la prisión domiciliaria, seguirá en el penal de Chimbas.

El sangriento caso

La muerte de María Cristina Olivares quedará en la memoria de muchos por la saña y la alevosía con que la mataron. La joven que era madre de dos varones recibió 139 puñaladas por parte de su expareja y de la amante de este.

Según los informes forenses Cristina presentaba 25 cortes en su rostro y el resto en todo su cuerpo. previamente fue golpeada, un hecho que le hizo perder todas sus defensas, quedando reducida a merced de sus asesinos.

Le ataron las manos hacia atrás con el cinturón de un saco y luego comenzaron a propinarle tantas puñaladas como pudieron.

Incluso en sus pechos se evidenciaban las heridas cortopunzantes. La dejaron prácticamente muerta. Según indicaron los forenses tuvo una muerte dolorosa y lenta al quedar en estado de agonía entre 30 y 40 minutos.

El cuerpo de María Cristina fue hallado el domingo 8 de 2012 sin vida en calle 7 entre Vidart y Lemos, en Pocito. Estaba semidesnuda y llena de sangre.

Por este delito condenaron a Miguel Palma, el exmarido de Cristina, a Rosa Videla y a Noelia Corvalán, cuñada de Videla. Estas personas fueron a juicio y todas recibieron la misma condena: prisión perpetua.