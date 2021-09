La Izquierda busca ser la tercera fuerza

Tras conseguir lo que consideran “una elección histórica”irán en noviembre a la conquista de ese espacio político en la provincia.

Escribe: Omar Andrada

El Frente de Izquierda y de Trabajadores, el único que concretó internas efectivas en las PASO del pasado domingo, realizó un balance de las mismas en una conferencia de prensa.

Los que se sometieron a las consultas periodísticas fueron Mary Garrido y Cristian Jurado pertenecientes a la Lista “Revolucionar la Izquierda”, y Nicolás Méndez, Gloria Cimino y Franco Lategano de la Lista Unidad. La primera es la que se impuso con el 53,33% de los votos contra el 46,66%.

“Nunca antes en SJ conseguimos el 7% de los votos y eso marca el inicio de un camino que tenemos que afianzar” (Nicolás Méndez)

Como ya lo habían acordado antes, en las elecciones de noviembre irán todos juntos.

En un mano a mano con Zonda Diario Jurado expresó: “Vamos a ver si miramos al 2023, de lo que estamos seguros es que éstas PASO nos ponen en mejores condiciones para transformarnos en la tercera fuerza política de la provincia”. Analizó que el resultado positivo se dio en el contexto de bronca generalizada con los viejos partidos. “Por algo no lo capitalizó Consenso Ischigualasto y quedó a dos puntos de nosotros, porque tiene las mismas propuestas que Juntos por el Cambio. Nosotros propusimos cosas de fondo y eso hizo que seamos atractivos para un montón de gente y la juventud”.

El candidato de Revolucionemos la Izquierda confió que las expectativas eran superar las PASO y los soprprendió que se hayan metido en la discusión provincial, “pero lo veníamos viendo”.

“Empieza a haber un giro a la izquierda, lo vamos a concretar y vamos a ganar más diputados” (Gloria Cimino)

Evaluó que “fue muy positiva la interna y nos favoreció saber que no hay un pensamiento único y que hay distintos proyectos. En particular al MST nos sirvió para instalar a nivel nacional que queremos fortalecer la Izquierda a partir de ampliarla”.

Amplió: “Estamos a favor de un proyecto que pueda, dentro de los marcos anticapitalistas y antimperialistas, dialogar con miles de personas.Y eso es posible porque se ve un contacto regional que muestra ese escenario en Chile, Perú y Colombia. Si la Izquierda va por este camino lo puede capitalizar”.

Jurado aseguró que de acá en adelante actuarán como proyecto unitario.

Posteriormente refirió que “es bueno que hayan votado en blanco porque dejaron su expresión y no vieron una alternativa en la vieja política. Vamos a tratar de llegar a ellos para decirles que somos una opción”.

Anticipó: “Vamos a mantener nuestro programa y propuestas partiendo de la problemática concreta del votante y trasladarlo a las necesidades que tenemos como Izquierda”.

Además aseguró que el mayor respaldo surgió de los jóvenes y por eso indicó que “seguiremos haciendo foco en la juventud”.

“Hay un polo de Izquierda que crece y se está tomando como referencia en la provincia y el país”. (Franco Lategano)

Por sun parte, Mary Garrido, histórica referente del espacio, consideró que “el respaldo vino de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad”.

“Estamos convencidos que somos el único sector que está planteando las propuestas que hacen falta para resolver los grandes problemas que tiene el país”.

Añadió: “Por otro lado somos la única fuerza que se opone a los privilegios de los políticos y lo practicamos, porque cuando accedemos a alguna banca o puesto terminamos nuestro mandato y volvemos a nuestro trabajo, cosa que no sucede con los demás que se atornillan a los sillones”, expresó.

“Por lo tanto proponemos “que todo funcionario político gane lo mismo que un director de escuela, que mande sus hijos a la escuela pública y se haga atender en los hospitales públicos”.

Finalmente destacó el hecho de que la Izquierda haya ganado en cuatro departamentos, tales los casos de Jáchal, Ullum, Pocito y Sarmiento.

“En los departamentos que tienen más carencia es donde tuvimos más apoyo”.

“Esta es una gran oportunidad para la Izquierda y un gran desafío para todos nosotros”.