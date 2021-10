La inflación se aceleró al 5,3% en septiembre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) quebró una racha de cinco meses seguidos que venía en declive.

Tras cinco meses en baja, la inflación cobró impulso en septiembre y registró un aumento del 3,5%, informó ayer el INDEC.

De este modo, la medición anualizada trepó al 52,5%, en medio de la preocupación oficial.

Entre enero y septiembre, el Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un crecimiento del 37%.

Con el resultado de septiembre, el indicador interrumpió una racha declinante iniciada en abril, cuando la inflación había sido del 4,1% contra el 4,8% de marzo.

Luego, se registraron las siguientes variaciones mensuales: mayo, 3,3%; junio, 3,2%; julio, 3,0% y agosto, 2,5%.

La suba fue impulsada por los productos estacionales, como frutas y verduras, además de indumentaria.

Según la información oficial, la división de mayor incremento en septiembre fue Prendas de vestir y calzado (6,0%), seguida por Bebidas alcohólicas y tabaco (5,9%), donde incidió principalmente la suba de cigarrillos.

El rubro Salud (4,3%), impulsada en gran medida por el alza de Gastos de prepagas, fue la tercera división de mayor ascenso del mes.

El incremento en Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9% contra 1,5% del mes anterior) fue la de mayor incidencia en todas las regiones y el que tiene más impacto en los sectores de menores recursos.

El incremento estuvo motorizado por frutas y verduras, rubros que tuvieron subas a nivel regional de entre 9% y 5% en el primer caso y de entre 6% y 4% en el segundo.

En un comunicado, el Ministerio de Economía explicó que “el resto de los productos tuvo subas inferiores, con carnes, registrando los menores aumentos del mes (0,6% en Cuyo, entre 1% y 2% en GBA, Pampeana, NEA y NOA, y 3,1% en Patagonia)”.

También experimentaron fuertes ajustes los siguientes productos: azúcar, dulces, chocolate, golosinas; café, té, yerba y cacao; y leche, productos lácteos y huevos.

Fabián Saffe: “La inflación núcleo no desacelera su alza”

“Sorprende pero no tanto se sabia que este mes se iba a cortar la racha de desaceleración pero no tanto algunos pensábamos que iba a estar arriba de 3 pero no 3,5%”, destacó el economista local Fabián Saffe.

“Y lo más preocupante de este número es la inflación núcleo que no desacelera. Si tiene algún problema este número es como pega en los sectores más vulnerables por los precios de los alimentos. Las explicaciones como siempre la inercia inflacionaria, expectativas de devaluacion respecto al tipo de cambio, horizontes financieros externos que no se despeja, el precio de los comodities que están altos. Todo genera presiones al alza. También es cierto que la reacción del gobierno en la secretaria de Comercio es porque supone que debe ajustar un poco más las estrategias de contención cortoplacista”, dijo.

INCREMENTOS ACUMULADOS

37%

Durante los primeros 9 meses de este año

52,5%

Es el aumento en los últimos 12 meses