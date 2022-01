La inflación se aceleró a 3,8% en diciembre y acumuló 50,9% en 2021. En comparación con los incrementos del mes previo, resaltaron importantes aceleraciones en las divisiones Restaurantes y hoteles, Transporte, Alimentos y bebidas, y Recreación y Cultura.



La inflación se aceleró en diciembre al 3,8%, según informó el INDEC este jueves. De esta manera en el acumulado de 2021 los precios aumentaron 50,9%, la segunda marca más elevada en 30 años, detrás de la de 2019.

En comparación con los incrementos del mes previo, resaltaron importantes aceleraciones en las divisiones Transporte (2,2% en noviembre vs 4,9% en diciembre), Alimentos y bebidas (2,1% vs 4,3%), y Recreación y Cultura (1,5% vs 4%). Asimismo, se mantuvieron en niveles muy elevados las subas en Restaurantes y hoteles (5% vs 5,9%) y Prendas de vestir y calzado (4,1% vs 4,8%).

El turismo durante el último mes del año impulsó los precios en varios rubros, como transporte o servicios de hotelería. Además, explicó la mayor parte del salto mensual de los Precios Estacionales, que pasaron de aumentar 0,5% a 3,7%.

En caso de los alimentos, la división de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, fueron los aumentos en carnes los que traccionaron el alza, principalmente.

El sector privado había estimado una inflación de 3,4% para diciembre, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA).

Vale recordar que entre octubre y noviembre la Secretaría de Comercio Interior determinó el congelamiento de los precios en medicamentos y casi 1.500 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero.

Esto contribuyó a la desaceleración de la inflación en noviembre (2,5%), pero parece haber tenido un efecto menor en la dinámica del último mes del año.