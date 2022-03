La inflación preocupa al Gobernador

El gobernador Sergio Uñac mostró su preocupación por el alto índice de inflación registrado en el mes de febrero que difundió el INDEC.

“Es una luz de alerta”, aseguró el mandatario ayer en Angaco durante los actos por el 206° aniversario de ese departamento. Si bien es cierto que expresó que “todos esperábamos una inflación alta porque hay un proceso mundial que va en este camino, la guerra de Rusia y Ucrania a impactado sobre los comodities y los precios de los alimentos y los combustibles”.

Confió que “estamos preocupados en el marco de lo que podemos hacer desde la provincia, pero la formación de precios excede lo que puede hacer una provincia o municipio, pero eso no quiere decir que no nos podemos ofrecer al gobierno nacional para cuanta tarea podamos realizar en pos de bajar, aunque sea algo, ese número que preocupa tanto”.

En ese contexto agregó que la semana que viene tendrá reuniones con ministros nacionales para éste y otros temas. “Va a ser muy necesario hablar con Matías) Kulfas (Desarrollo Productivo) y también con Martín Guzmán (Economía), aunque no se si tendrá tiempo con ésto del tratamiento de la deuda con el FMI”, aseguró.

Finalmente analizó que “el acuerdo de precios es significativo, pero eso es el final de la cadena. Hay que ir al orígen donde se forman los precios, ver la cadena de distribución, la cantidad de intermediaros que tiene un producto para llegar al consumidor porque está desalineado y termina en ésta inflación que preocupa al país entero”.

La inflación de febrero en el país fue de 4,7%. De este modo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se ubicó entre los más altos del mundo, impulsado por los alimentos que volaron 7,5%. La región de Cuyo registró la más alta de Argentina: 5,4%.

En Angaco el gobernador destacó las remodelaciones en el edificio municipal y en el club Huracán y la inauguración de luz led en distintos sectores del departamento.