La ineficacia del ayuno intermitente

El ayuno intermitente es un método ineficiente para bajar de peso.

Por Lic. Natalia González

Nutrición en obesidad y cirugía bariátrica / Educación alimentaria de niños y adultos

No hay evidencia que ayunando el descenso de peso sea mayor que haciendo un cambio de hábitos, como actividad física y alimentación saludable, sumado a que difícilmente una alimentación restringida sea sostenible en el tiempo, por lo que puede tener efecto rebote.

Sin embargo, es cierto que el ayuno adecuado, controlado y supervisado genera otros beneficios para el organismo:

Autofagia: es un mecanismo que renueva nuestras células, evitando que se acumulen productos de deshecho y componentes que ya no funcionan bien.

El ayuno es un hábito que no está recomendado para todas las personas y tampoco todos deben realizarlo de la misma forma, por eso es importante asesorarse y tener un seguimiento nutricional especializado.

A partir de las 12 horas de ayuno al día ya se encuentran beneficios.

Las comidas que se ingieren cuando se rompe el ayuno, deben tener las mismas calorías y cantidad de nutrientes. También tener en cuenta que no se debe ingerir mayor cantidad de alimentos para «compensar» las horas de ayuno. La alimentación debe ser la habitual.

Una recomendación, sobre todo en esta época de calor donde se suele cenar más tarde, es tratar de mantener hábitos para hacer un ayuno fisiológico: desayunar antes de las 10 de la mañana, cenar antes de las 10 de la noche. De esta forma respetamos nuestro ritmo circadiano y pasa más tiempo antes de acostarse dando tiempo al cuerpo para digerir mejor la comida y poder descansar mejor.

Este ayuno fisiológico de 10-12 horas muchas personas lo hacen sin darse cuenta.

Mejorando:

La resistencia a la insulina.

La dislipidemia.

La hipertensión.

La inflamación crónica.

Cognición y memoria.

Previene envejecimiento cerebral.

Inhibe crecimiento de algunas células cancerosas.

Reducción de síntomas en esclerosis múltiple.

Ayuda a conocer nuestro organismo, no comer por emociones, reconocer hambre / saciedad. Y eso muchas veces lleva a una menor ingesta calórica.