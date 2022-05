La industrialización de los minerales en SJ reforzaría aún más el desarrollo

El dirigente manifestó que hay un contexto internacional positivo para el desarrollo de la gran minería en la provincia. A su vez marcó la conveniencia de pensar en la posibilidad de la industrialización de los minerales que se extraen en San Juan.

CARPEM- Cámara de Prestadores de Servicios Mineros y Energéticos-, nació en 2021 y de esa forma se constituyó en un espacio más que agrupa a los empresarios que están relacionados con el sector minero y la energía.

Desde ese momento han tenido una activa participación en lo político gremial empresario.

Sergio Vallejos, presidente de CARPEM mira hacia adelante y sostiene que en la producción minera se tiene que completar la cadena de valor.

Vallejo cuando mira el contexto minero del cobre y el potencial que tiene la provincia por sus proyectos apunta a la necesidad de la industrialización del cobre. “Si se industrializara las ganancias para San Juan serían mucho mayores y con un beneficio más grande para los sanjuaninos”. De hecho, el cobre saldrá “como un concentrado”.

Agrega que “creo que el cobre debería salir como placas de cobre listas para venderlas a la industria”. De esta forma “vendrían a comprar la placa para hacer cables, conectores y todos los usos que tiene”.

El dirigente cree que se tiene que avanzar en los procesos de industrialización de los minerales que se extraen en San Juan. “El oro tendría que ser industrializado”, sostuvo.

“Muchos dirán que se tendrá el problema de la certificación. Pero esto se soluciona, se manda el oro a certificar a las empresas que lo hacen, en otros países”.

Agregó que “nosotros calculamos que la industrialización de los minerales en las minas más grandes que hay en San Juan, como Veladero, Josemaría, Filo del Sol, Altares, Gualcamayo, Pachón, entre otros generaría en San Juan aproximadamente 45 mil puestos de trabajo de alta calidad. A esto se le sumaría lo que le tocaría a la provincia en impuestos”.

Contexto minero general

Su presidente Sergio Vallejo, en el contexto del día de la Minería, detalló que “el panorama minero que tenemos tiene blancos sobre negros”.

En ese sentido detalló que:” hoy tenemos un precio internacional del oro excelente, con costos argentinos bajos para la producción que hacen que a las operadoras mineras les convenga mucho trabajar en Argentina”. También remarcó que “hay un sistema impositivo interno y externo al ingreso de capitales que inhibe el crecimiento”.

Vallejo al profundizar sus conceptos sostiene que “los sueldos mineros están bajos en el país. A nivel internacional hoy un operador de un camión fuera de ruta está en unos U$S 2000 contra U$S que se pagan en el país”. En ese sentido, el dirigente manifestó que observa cierta volatilidad en el sector.

Al profundizar en sus conceptos, marcar que hoy la onza de oro en el mercado internacional ronda los U$s2000 y con estos detalles “hay que hacer esfuerzos para que quede lo más que se pueda en el país. Todos trabajamos para obtener beneficios”.

El dirigente al hablar como proveedor minero sostiene que se ven bastante limitados a raíz del proceso inflacionario. “Hoy es muy difícil presupuestar a largo plazo. Hoy el dólar te cuesta $200 y mañana $210, -en valor blue-“. Agrega que “hoy los empresarios al dólar oficial no lo pueden tomar como parámetro”.

Al mirar la coyuntura actual tiene una mirada dual. “Es un momento propicio, sí, pero también estamos en un momento complicado que nadie sabe que va a pasar”.

Acerca de la llegada de la minería del cobre a San Juan sostuvo que “se viene, pero hay que ver que parte quedará en San Juan y sus empresas”, de hecho, destacó la inversión en un solo proyecto de más de U$s 4000 millones.

Por otro lado, marcó que “hoy los empresarios están teniendo problemas para conseguir insumos como cubiertas”, por ejemplo. “Hoy la minería necesita vehículos y en la actualidad un camión demora tres o cuatro meses para llegar”, afirmó.

Sobre la relación con las operadoras mineras sostuvo que “están bien, pero tenemos que tener mucho cuidado porque se nos meten empresas nacionales y nos quitan trabajo a los sanjuaninos. Cuando se abre una tranquera de ingreso de una empresa a San Juan tiene que ser bajo un protocolo donde no se afecta a las empresas locales”.