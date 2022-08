La industria trabaja con stock mínimo de insumos importados

Empresarios de la provincia están trabajando con el mínimo stock de productos importados. Hay preocupación para seguir produciendo en ciertos rubros. Sostienen que las medidas de control nacional ralentizan la producción local.

Escribe: Víctor García

Gran cantidad de productos que se elaboran en la provincia y en el país tienen un componente de insumos importados. Desde la restricción a las importaciones y los cambios en los sectores de decisión como los ministerios de economía y desarrollo productivo creció la preocupación de los industriales porque la situación se ha dilatado de tal forma que en muchos casos están trabajando con stock mínimos de productos importados, cuando estos se acaben tendrán problemas para seguir produciendo.

El sector productivo es consciente de la problemática que se enfrenta y a su vez saben que los funcionarios a nivel local han hecho gestiones, pero la decisión pasa pura y exclusivamente en la Nación. “Venimos con un retraso importante en la entrega de insumos importados, por ende algunas empresas se están quedando sin algunos insumos y eso comienza a demorar la cadena productiva”. Agregó que “no se ha producido ningún cierre en unidades productivas pero estamos trabajando con stock mínimos”, afirmó el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacio.

El dirigente afirmó que “estamos esperando que el nuevo ministerio de Economía comience a tomar las decisiones”. Agregó que “este es un tema macro y nosotros que veníamos afectados por problemas macro nos impacta mucho mas fuerte”.

Palacio explica que los sectores que se han visto más perjudicados en la entrega de insumos importados han sido los plásticos, químicos y papeleros. “Pero son un montón de sectores, en la minería no solo faltan algunos insumos sino también algunos componentes para poder hacer funcionar alguna máquina”. Ante esto el dirigente sanjuanino remarca que “hay muchos productos que no se pueden sustituir”, lo que causa el problema en la cadena productiva.

Por su parte, el titular de la Cámara de Servicios Mineros, Daniel Cárcamo, “el problema de conseguir insumos importados es igual para los industriales como para quienes prestamos servicios. Todos estamos sufriendo hoy la imprevisibilidad en cuanto a las importaciones y el pago de 180 días de un producto importado. Esto es algo que no existe en el mundo”.

Cárcamo, a pesar de los problemas, sostiene que “hacía falta un cambio, no se sabía dónde íbamos”, en referencia a la modificación del equipo económico del país. Considera que “las soluciones aún no las tenemos pero lo que se está haciendo cuentan con un respaldo político importante. Entendemos que en mediano plazo vamos a tener algún tipo de respuestas.”

IMPORTACIONES DE ENERGÍA EMPUJAN EL DÉFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL

El aumento de las importaciones de energía y una fuerte desaceleración en las exportaciones, provocaron que en junio la balanza comercial registrara un déficit de US$ 437 millones de dólares, que contrasta con el superávit de US$ 1.536 millones que se había generado el mismo mes del año pasado.

Las cifras oficiales del INDEC le pusieron números a las acciones que en forma aislada se fueron conociendo las últimas semanas y adelantaban el deterioro de las cuentas del sector externo.

Por un lado, la sangría de divisas del Banco Central por pago de importaciones de energía, y por otro la reticencia de los productores a liquidar la cosecha de cereales.

Las importaciones crecieron 43,7% a US$ 8.210 millones, mientras que las exportaciones subieron apenas 7,2% a US$ 7.773 millones. El aumento de 43,7% en las importaciones se traduce en un alza de US$ 2.425 millones, abarcando todos los usos en estudio. Dentro de ese total $ 1.368 millones corresponden a energía, donde se duplicó el precio de los productos adquiridos, mientras que las cantidades aumentaron un 50%.

Un dato puntual que también resalta del informe del INDEC es que por compras de gas, el intercambio comercial de la Argentina con Bolivia dejó un rojo de US$ 285 millones. En siete meses el déficit ya trepó a US$ 963 millones.

La salida de divisas por la demanda energética es el principal factor de preocupación del gobierno nacional y de Banco Central.

La situación es muy delicada y viene acentuándose los últimos meses.