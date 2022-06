La ida de Islas dejó al descubierto un panorama oscuro en Puyuta

Desamparados, después de dos derrotas consecutivas se volvió a quedar sin entrenador. En trece partidos que lleva jugados en este campeonato ha tenido tres técnicos. Más allá de lo deportivo, la renuncia del arquero campeón del mundo en México 86 se debe a múltiples factores. Desde falta de cancha para jugar, hasta pelotas y lugar para entrenar.

Un panorma desolador. En Desamparados se viven horas de incertidumbre. No solo en lo deportivo, en lo institucional pasa algo parecido, hasta quizás peor.

La renuncia del entrenador Luis Islas puso en evidencia algo más que la pelea por mantener la categoría. Desamparados marcha en el último lugar de la tabla de posiciones de su zona en el Federal A de fútbol. Eso ya es crítico para un equipo que tiene otras pretensiones, por lo menos desde lo discursivo de parte de sus autoridades antes del inicio del campeonato.

Sin embargo, el ahora exDT dejó claro antes de irse que esa no es la principal razón de su partida. Dijo que le pintaron un panorama que lejos estuvo de cumplirse. Y basta con echar un vistazo a la situación para darse cuenta que lo que plantea es real. En un club que pretende ser lo más profesional posible, no tiene su cancha en condiciones y ha mudado su localía al Bicentenario o a Trinidad en lo que va del campeonato. Pero lo más preocupante es que no tiene tampoco un lugar fijo para entrenar, y declaró que hasta pidió pelotas porque eran escasas, y ni en eso le cumplieron.

Por eso, más allá de quien lo reemplaza, hace falta conducción y gestión al frente de Desamparados, si es que se quiere torcer el rumbo.

VIAJE CON CORZO

El plantel de Desamparados viajó este lunes rumbo a Buenos Aires. En Nicanor Otamendi, estará jugando el miércoles ante Círculo Deportivo. Al frente del plantel viajó Juan José Corzo, quien estaba en el cuerpo técnico de Islas y también de manera interina junto a Guirado.