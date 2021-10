La historia de un tango en un show imperdible

El tango y folklore se hacen presentes en la Sala Auditorium del TB el sábado 6 de noviembre, a las 22. Entradas en venta en boletería del Teatro y en tuentrada.com.

Se viene un show para disfrutar de tango y folklore, creado y guionado por el cantante Claudio Rojas, en donde se narra la historia basada en hechos reales de cómo nació el afamado tango de Pedro Laurenz y José María Contursi: “Como dos extraños”.

Esta presentación despliega de manera integral relatos, canto y danza, bajo el nombre del tango.

“Es una puesta en escena de una hora. Todos los espectáculos en el TB no pueden durar más de una hora por ahora. En 60 minutos contamos con relatos, danza y canto, todo integrado y de manera muy dinámica, cómo nació este tango súper conocido en la Argentina y el mundo”, destaca Rojas.

“Todos, alguna vez en su vida, se han encontrado con esa personas especial con la que se rompió una relación y al volverse a encontrar, parecen dos extraños. Al que no le ha pasado, le va a pasar. Es un tango maestro donde en cada línea, melodía y palabra, uno se encuentra reflejado”, agrega el autor del espectáculo.

“Esta historia está basada en hechos reales. En una de esas tantas noches de gira, con músicos y amigos, llegué a casa con poco sueño. Puse la radio y justo el locutor empezó a leer la historia de cómo nació este tango y me pegó en el mentón. Desde entonces surgió la idea”.

El elenco está conformado por Giselle Aldeco y Claudio Rojas, los bailarines de tango de la Compañía Recuerdo Pasional que dirige el profesor Gastón Rodríguez, y la actuación especial de Romina Sánchez, Agostina Godoy y Alberto Escobar.

Para agendar

“Como dos extraños” subirá a escena el sábado 6 de noviembre, a las 22 horas, en la Sala Auditórium del TB.

Entrada general $500, en venta en boletería del Teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14hs. y de 17 a 20hs.; sábado de 10hs a 13:30hs y dos horas previas a cada función. También se podrá adquirir a través de tuentrada.com.