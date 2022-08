La historia de Fernando, el sanjuanino estafado por homebanking

La historia de Fernando. Fue a cargar combustible, pasó la tarjeta y se dio cuenta que no tenía fondo.

Fernando Almerich es un sanjuanino que lleva 50 días esperando una solución luego de que le robaran $180.000 de su cuenta bancaria, del banco Supervielle. Ya realizó la denuncia en Defraudaciones y Estafas, en Defensa al Consumidor y en el banco. Pero todavía no tiene respuesta. Contó su historia en Zonda TV.

Almerich estaba en su casa de noche realizando pagos por transferencia, a través del homebanking de Supervielle. Todo parecía marchar bien, el hombre había ingresado a la página tras buscarla en Google.

Cuando encontró la página, colocó la contraseña, inicio los pagos y la pantalla de la computadora hizo un destello y se le puso negra la imagen. Luego, volvió a aparecer la imagen, pero borrosa. Le dio miedo de haber roto la computadora y la cerró.

En ese momento, salió a cargar combustible. Él sabía que tenía dinero suficiente en la cuenta para hacerse cargo de sus obligaciones económicas. Cargó combustible e intentó pagar con la tarjeta. Fue ahí cuando empezó el calvario. Es que no tenía dinero suficiente en ninguna cuenta como para pagar por el combustible que cargó en su vehículo.

Por ello, el hombre realizó la denuncia en la división Defraudaciones y Estafas, de la Policía de San Juan, donde le dijeron que no tenían la capacidad técnica para resolver su problema. Luego fue al banco, donde no le dieron respuesta y le recomendaron que use la aplicación del celular ya que, por el navegador, podría haber accedido a una página duplicada. Pero tampoco le saben decir quién retiró su dinero de la cuenta.

Descubrió que las dos transferencias grandes donde le sacaron el dinero, tienen un CBU que inicia con el numero 2 y en San Juan los números de CBU inician con 0.

Por ello, el hombre realizó una denuncia en Defensa al Consumidor y sigue esperando que alguien le diga dónde están sus $180.000. Fernando mastica bronca ya que es monotributista y siempre ha confiado en el banco y ahora se siente inseguro para guardar su dinero.