La historia de Carina que recorrió el país

Hacé un par días conocimos la historia de una madre de cuatro hijos, viuda que sufre de cáncer de mamas, es portadora de HIV y no tiene un futuro asegurado ni una casa para sus hijos.

Al mirar la trascendencia de una noticia no dejo de sorprenderme por la calidad de la gente, por su solidaridad y por su empatía.

En días de intenso calor como fue la semana pasada, donde la temperatura superó los 40° Carina Soria junto a sus cuatro hijos solo pedían un ventilador.

Al conocer su historia, entendí que había algo mas que una de las tantas historias de una familia que sufre, es una familia que ama y que agradece.

Ayer establecí un nuevo contacto con Carina y se deshizo en elogios para con la gente que le llamó.

A pesar de su triste historia tiene tiempo para sonreir y eso se nota a pesar de que no se saca su barbijo.

“Quiero agradecer a cada una de las personas que me llamaron para alentarme, para que siguiera adelante. Me trajeron mercaderías y hasta el ventilador que pedí con mucha vergüenza, solo pensando en mis hijos” contó Carina

Además contó como le llegó ese regalo. “Me llamaron de Buenos Aires, una señora que me dijo que leyó la nota que salió en el diario EL ZONDA. A través de un pariente hoy me trajeron el ventilador” contó casi con euforia la mujer de 40 años.

Pero no solo fue ese regalo sino que ademas contó que le acercaron por su casa ropa y alimentos para sus niños.

“Solo me queda decir gracias a todos. También al señor que nos regaló un televisor para que los niños se entretengan. Siento que en el mundo aún se puede creer. Se que no tengo la casa que deseo para mis hijos, pero seguiré luchando por ellos mientras Dios me preste vida”

Carina Soria vive en una que le prestan en Concepción, en Juan Jufre pasando General Acha. Está inhabitable por la precariedad de las paredes y su techo. Vive de la AUH y la tarjeta Alimentar.