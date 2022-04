Antonio, el fanático de Racing que es furor en las redes

En la fecha 8 pudo cumplir el deseo de su vida: ver a Racing de local. Apareció en el programa Paso a Paso y su frase lo lanzó a la fama. Este viernes lo recibió el plantel.

Setecientos noventa y cinco kilómetros separan a Antonio del estadio Presidente Perón. Pasaron 11 años para que se cumpla uno de los mayores deseos de su vida: conocer la cancha de Racing. Ir a la tribuna.

Rodearse de gente que tiene su misma pasión, cantar sus canciones favoritas y ver a su equipo. Y lo cumplió: “Vine de Corriente para ver a la Gagoneta como no le para nadie“, se coló el chico en una cámara de televisión.

Y su grito quedó patentado entre los hinchas académicos.

Del interior de Corrientes, de un pueblo llamado Santa Lucía, Antonio viajó por primera vez en su vida para ver al club de sus amores: Racing. Fue una tarde soñada. El equipo de Fernando Gago se floreó en la goleada a Sarmiento de Junín por 4-1.

Vio goles, a Lisandro López, aprendió las canciones, estuvo junto a sus padres y su hermanito en la tribuna y le sucedió algo inesperado que dio un giro rotundo de su vida: se volvió famoso en el mundo académico.

Todo arrancó en la previa del partido, en las inmediaciones del estadio, cuando Antonio esperaba para ingresar a la cancha hasta que se acercaron las cámaras del programa Paso a Paso.

Si bien el equipo de TyC Sports estaba haciendo otros reportajes buscando color en las afueras del estadio, con su frescura el pibe de corrientes se robó todo el protagonismo.

“Yo me metí a hablar solo. Nadie se acercó a mí, yo me acerqué a ellos y gracias a mi mamá que me dijo que diga que soy de Corrientes y que vine solo para ir a la cancha. Ahí se me ocurrió decir esa partecita que ahora usan todos. Todo esto lo causó un video de 3 segundos, eso es lo increíble“, expresó el niño fanático de la Academia.

ANTONIO ESTUVO EN EL ENTRENAMIENTO

Tal cual fue cursada la invitación a sus padres, Antonio pudo volver a Buenos Aires pero para estar muy cerca de los jugadores y estuvo con algunos jugadores con quien se saco fotos y recibió un camiseta de regalo.