“La Hiena” Barrios preso tras una denuncia por violencia de género

El exboxeador fue acusado por su actual mujer por amenazas con un arma. Fue capturado por policía de Tigre, donde vive.

Detuvieron al ex campeón mundial de boxeo Jorge “La Hiena” Barrios luego de una denuncia de su pareja por violencia de género.

Agentes de la Estacion de Policía de Tigre allanaron su vivienda y lo capturaron.

La tragedia, la cárcel, la decadencia y el retiro de “La Hiena”

Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios tiene 45 años. En el pináculo de su carrera como boxeador se consagró campeón del mundo de la categoría superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), el 8 de abril de 2005. Fue uno de los deportistas más populares de la Argentina en su momentos, hasta que protagonizó una tragedia que terminó con la vida de una mujer embarazada.

El 24 de enero de 2010, el boxeador nacido en Tigre provocó el accidente que mató a Yamila González, embarazada de seis meses. “La Hiena” embistió con su camioneta BMW el Fiat 147 de la mujer en un incidente ocurrido en la ciudad de Mar del Plata, aquello por lo cual fue condenado a cuatro años de prisión efectiva.

Tras aquel evento desgraciado y cuando tenía apenas 36 años, anunció su retiro. Entonces comunicó que dejaba “definitivamente” el boxeo y con cierto resentimiento aseguró que “nunca más” asistiría a una pelea ni tampoco entrenaría aspirantes a desarrollar una carrera de boxeo profesional.

“Definitivamente cuelgo los guantes por las negativas que recibo cada vez que me programan. Boxeé por amor, no por plata, y la que tengo no me alcanza”, señaló el ex campeón superpluma OMB.

Fuente: TN