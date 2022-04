La Fundación Poli Poli lucha por salir adelante. Hace un mes, sufrió el robo de tres bicisillas adaptadas. Aunque aún no tienen novedades, planean actividades para recaudar fondos. También necesitan voluntarios.

La Fundación Poli Poli, conducida por Cintia Ridao, realiza actividades a diario para ayudar y motivar a los personas que no puedan andar en bici. Hace un mes fueron víctimas de la inseguridad. La organización sufrió el robo de algunas bicicletas adaptadas que siguen sin aparecer.

“No pudimos recuperar nada de los que nos robaron. No hay noticias, no se sabe nada, estamos bastante tristes. Encima, estamos con dificultades en el lugar donde estaban las bicisillas. Tenemos que sacarlas de ese lugar y no tenemos donde llevarlas, estamos repartiendo las bicis en diferentes casas”, dijo la presidenta de Poli Poli.

“El robo nos ha golpeado bastante, tanto a los padres como al equipo que conduce la fundación. Los voluntarios son muy pocos y nos ha costado levantarnos. Estamos a la espera de respuestas”, agregó.

“Quien fabricó las bicisillas está dispuesto a hacerlas de nuevo pero hay que juntar el dinero. Nos han dejado las butacas, no entiendo que harán con esa bici, porque son pesadas. Solo espero que donde haya caído sirva. Teníamos 6 y nos sacaron tres bicicletas, ya vendrán buenos tiempos”.

“La idea es volver a adquirirlas. Ahora tenemos la dificultad de dónde guardarlas, no tenemos espacio físico y organizarnos después de la pandemia para hacer algo con los padres, no es fácil volver a activarlos”.

Hemos alquilado una bicicleta en Zonda para hacer paseos y actividades con gente que no puede pedalear. Ya hizo uno de los primeros paseos. y la idea es que no estén guardadas porque ocasiona desgaste y robos. Lo urgente es buscar un lugar para poder guardar las bicis y para recuperarlas, poder juntar el dinero y conseguirlas nuevamente. Estamos pensando en cursos y rifas para recaudar dinero.

Cintia agregó: “algunos papás nos han dado la posibilidad de tenerlas en las casas de ellos. Estoy viendo donde voy a llevar el tráiler, es muy grande y es donde trasladamos las bicisillas, no tenemos un espacio. La verdad que estamos bastantes preocupados, nos está costando encontrar un lugar”.

La presidenta de la fundación indicó que no recibieron donaciones de bicicletas adaptadas.

En cada actividad participan grupos de 20 a 30 chicos, se suman con sus familias para compartir un momento en conjunto. “Depende lo que hacemos es la gente que se va sumando”, concluyó.

Quien pueda colaborar, llamar al 2645 069549 (Cintia Ridao).