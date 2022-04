La fuerza joven del UPCN campeón

El Gremial se consagró por novena vez como monarca de la Liga Argentina. Manuel Armoa Morel, de 19 años, fue elegido como el jugador más valioso de la final. El punta receptor hace rato dejó de ser una promesa para transformarse en realidad. “Esta institución es una de las cosas más importantes que tengo en mi vida”, dice Manu, fundamental en la conquista sanjuanina.

Un jugador completo. Pilar fundamental del UPCN campeón. En poco tiempo, y con tan solo 19 años, se ha convertido en un valor indiscutido del primer equipo del Gremial.

Manuel Armoa Morel ha hecho toda la escalera en la institución que tiene como entrenador a Fabián Armoa, que es su padre. Junto a la mano de él y su llegada a San Juan, ha pasado por las inferiores y desde pasapelotas a figura del sexteto principal en varios partidos.

De hecho, en la serie final que definió al campeón de la temporada 21-22 ante Ciudad Vóley de Buenos Aires, fue elegido como el MVP. Sí, el jugador más valioso de la definición que le dio al equipo sanjuanino su noveno título de Liga.

“Este año fue muy especial para nosotros, muy duro, hasta el último día nos pasaron cosas. Yo estaba cortado, otro compañero igual. Producto del desgaste de los partidos, cuando nos tiramos. Otro compañero con un esguince, más las lesiones, covid, discusiones que pasamos. No fue un campeonato fácil. Hasta la última pelota estuvimos batallando”, comienza contándole Manu a Zonda Diario.

El equipo fue de menor a mayor, y el mejor nivel se vio después de la fase clasificatoria. “El mejor nivel lo encontramos cuando llegamos a San Juan para jugar los Play Offs con River. Ahí pudimos meter un mejor vóley”, agrega al respecto.

UPCN tiene quince años de vida y ha crecido junto a Armoa Morel, casi a la par, por eso esto es especial para el jugador. “Esta institución es, sin dudas, una de las cosas más importantes que tengo en mi vida. Esto no es material, es sentimental y familiar. Muy preciado para mí”, declara.

Pero Manu no es solo un gran jugador, es el hijo del DT y de Carla, exjugadora y la hincha número uno del equipo. Muchas veces eso puede ser una presión, pero evidentemente no es el caso. “En mí es un punto muy a favor. Toda la vida pude controlar esa presión por suerte. Quedó demostrado que íbamos abajo, iba al saque, la metía y lo dábamos vuelta. O sea, creo, que no me pesa eso. La relación con mi papá dentro y fuera de la cancha es muy buena, me siento cómodo”, sostiene, con una madurez envidiable, el joven de 19 años.

Sus cualidades técnicas sobresalen en el campo de juego. Y los números que tiene respaldan esa impresión. El punta receptor es el máximo anotador del equipo, mejor sacador y segundo mejor bloqueador de Los Cóndores, recientemente consagrado campeón del vóley argentino.

Para el futuro, tiene mucho por delante, no se apura. Aunque tiene claro a donde apuntar. “Por ahora estoy tranquilo, esperando. Recién termina esto, por ahora disfruto este campeonato. Pero para el futuro me gustaría seguir los pasos de Federico Pereyra, ser parte de la Selección Mayor sería mi objetivo y por supuesto, estar en los Juegos Olímpicos”, cierra Manuel Armoa Morel.