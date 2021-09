LA FUERZA DE LA INDUSTRIA JOVEN DE SAN JUAN

La Unión Industrial de San Juan (UISJ) fue, junto a sus pares de Córdoba, y de la UIA, pionera en implementar un departamento joven, allá por el 2009. Hoy esa iniciativa da sus frutos con jóvenes empresarios que han llegado a ocupar más de la mitad de cargos directivos en la entidad, incluido, el flamante presiden Ricardo Palacios.

El Departamento Joven ha generado ciclos de formación empresaria que han sido de gran impacto para los emprendedores sanjuaninos. También, han logrado crear una comunidad empresaria que ha ido creciendo y que ha colocado a la UISJ en la mirada industrial nacional.

En el marco del Día de la Industria de San Juan, Zonda Diario dialogó con uno de los fundadores del Departamento Joven y con la reciente presidenta de la entidad. Ambas miradas de la industria joven, ilustran un sector que viene empujando con fuerza.

Alejando Mestre, viene de la empresa familiar JLM, un grupo industrial especializado en la fabricación de productos de alta calidad para el último tramo de la obra, fue secretario d industria y comercio y ahora es vicepresidente de la UISJ. Fue uno de los fundadores del Departamento Joven, secretario de Industria y Comercio de la Provincia y ahora es vicepresidente segundo de la UISJ.

“Hemos logrado tener una cantidad de actividades, por cantidad e importancia, que siempre ha posicionado a las UISJ de una forma muy dinámica en el País. Esto permitió también que Ricardo Palacios, sea hoy el presidente de la Unión Industrial de San Juan”, introduce el industrial que cuenta que “la misión del Departamento Joven, siempre fue muy importante, porque más allá de un rango etario, que para nosotros no es importante, lo que importa es trabajar en la agenda. Generalmente las instituciones tienen agendas a cargo para representar a un sector en los temas coyunturales como políticas económicas, como reactivar la industria y qué es lo que afecta al sector. Pero, en el Departamento Joven, nuestra misión fue siempre mirar más allá de la coyuntura”.

Para Mestre, “hay un montón de situaciones como la pandemia, que pone a las empresas en situaciones similares, porque nos afectó a todos y cambió la forma de trabajar. En este contexto, la mirada del Departamento Joven siempre ha sido ver cuáles son los nuevos desafíos que tienen las empresas familiares, qué se puede hacer a pesar de la pandemia y qué se puede mejorar; cómo liderar equipos en este contexto y como mejorar las ventas. Esa es un poco la visión y la filosofía del Departamento Joven”.

Micaela Taboada tiene 34 años, es socia fundadora de la empresa Carpas Argentinas, una empresa de 8 años de antigüedad que fabrica desarrollos textiles particularmente para la industria minera. También forma parte una empresa que fabrica bolsones industriales para materiales a granel. Hace 4 o 5 años conoció la UISJ porque participó de un EMPRESAR, le encantó lo que hacían, se sumó y ahora es la flamante presidenta del Departamento Joven de la UISJ. “Me pareció importante participar, porque creo que no hay que esperar sentado a que el Estado haga todo, sino que la parte privada es importante y por eso sentí la responsabilidad de participar”.

La actualidad del empresariado joven

“Gracias a Dios, el contexto sanjuanino es bastante positivo frente a otras provincias, peor el gran desafío es pararse frente a la pandemia. Desde el Departamento Joven, tenemos tres desafíos: La educación, porque creemos que falta trabajar mucho ya que ha salido muy golpeada por todo esto que ha pasado y tenemos trabajar en la formación técnica junto a industrias. También el emprendedurismo y poner en agenda políticas a largo plazo”, explica Tabaoada a este medio.

Por su parte, Mestre explica que “el tema emprendedor ha sido una fortaleza entre los jóvenes. Pero no siempre tiene que ver con la edad de las personas. A veces la empresa es joven, no el propietario. Incluso hay muchos que no son emprendedores, sino que trabajan en las empresas de sus padres y más allá de trabajar en sus empresas en cargos gerenciales, han ido al departamento a tra smitir sus experiencias y a mentorear a los emprendedores”.

El contexto digital

Hoy en día la industria 4.0 es un pilar fundamental y por eso, estamos trabajando fuertemente desde la UIA y la UISJ en capacitaciones para mejorar los procesos en las industrias y hay compañeros dentro de la UISJ que ya trabajan y nos dan recomendaciones y ayudas para poder implementar esta tecnología. Es un cambio difícil, pero hoy es fundamental para cualquier industria de cualquier rubro.