La frase que utilizó la esposa de Alperovich para defenderlo. “Como casi todas las mujeres que posiblemente hemos sido engañadas, prefiero creerle a mi marido”, indicó Beatriz Rojkés.



Beatriz Rojkés, esposa del ex gobernador de Tucumán José Alperovich, quien en las últimas horas fue procesado por abuso sexual señaló esta mañana que él le pudo haber sido infiel con su sobrina —víctima en la causa— pero descartó que haya existido una situación de abuso. “Como casi todas las mujeres que posiblemente hemos sido engañadas, prefiero creerle a mi marido”, señaló quien supo ser senadora de la Nación.

En declaraciones a Radio Con Vos, Rojkés habló sobre las situación judicial que atraviesa el ex senador nacional. “¿Si le creo a mi marido? Sí, sí le creo. Es muy probable que no sea el único caso en el que un hombre engañe a una esposa. Pero yo he vivido 45 años con José y ¿hacer eso? De ninguna manera”, indicó al abrir las puertas a la infidelidad por parte de Aperovich y al mismo tiempo descartar el abuso.

Al referirse a la denuncia por abuso sexual, señaló luego: “Yo no creo definitivamente en la situación de abuso, en absoluto”. “No lo creo porque además esta chica venía a casa, jugaba con mis nietos. Usaba la casa de José para hacer sus cumpleaños”, insistió la ex senadora nacional.

¿Por qué perdonó a su marido por la infidelidad?, preguntó el periodista Reynaldo Sietecase. “No sé si me fue infiel, tampoco lo sé. Yo puedo tener duda de lo primero, pero no tengo dudas por lo segundo”, comentó. “¿Qué marido dice que te fue infiel?”, planteó a continuación.

En las últimas horas, el ex gobernador de Tucumán fue procesado por nueve hechos. “Yo supongo que no se ha investigado a fondo. Supongo que la presión del feminismo tanto para la Justicia como para el periodismo es muy fuerte y yo no sé quién tiene la valentía para enfrentarlo. Por eso creo que el juez lo lleva a juicio, para darle la posibilidad a José que se defienda y que muestre todas las cosas que no salieron a la luz. Todo lo que nosotros tenemos documentado”, comentó Rojkés.

“Yo, como casi todas las mujeres que posiblemente hemos sido engañadas, prefiero creerle a mi marido. Ya estamos grandes, tenemos 45 años de estar juntos”, señaló en la entrevista radial.