La noche menos esperada para River

El Millonario perdió en el Monumental 1 a 0 con el Mineiro en el partido de ida de los cuartos de final de la Libertadores y quedó muy expuesto de cara a la revancha. El gol lo hizo un ex River, Nacho Fernández

River tropezó ante Atlético Mineiro y quedó complicado en la Copa Libertadores. El Millonario cayó por 1 a 0 en el Monumental y deberá viajar a Brasil para tratar de dar vuelta la historia.

El miércoles de la semana que viene, en Belo Horizonte, se jugará la revancha de los cuartos de final.

El equipo de Marcelo Gallardo, único representante argentino en la actual edición, fue superado, sobre todo, en el segundo tiempo.

El único tanto del partido fue anotado justamente por Nacho Fernández, ex jugador de River, quien no lo gritó por respeto a sus excompañeros.

El mediocampista no estará en el duelo de vuelta ya que se fue expulsado sobre el final por un terrible planchazo.

Además de la derrota, la otra mala noticia para el Millonario es que no podrá contar con Enzo Pérez en la revancha, ya que quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

A pesar del pedido de la dirigencia del Millonario, el partido se disputó sin público, mientras que la revancha del miércoles de la semana que viene, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, será con cerca de 18 mil hinchas del equipo brasileño.

EL MINUTO A MINUTO

2m Pinta para partidazo. Dos equipos que buscan con ansias el arco rival.

3m. Buen remate de Carrascal, un rebote y córner para River. Primera llegada del Más Grande.

🤝 O abraço entre Nacho Fernandéz e Marcelo Gallardo no reencontro do meia do @Atletico com o @RiverPlate, seu ex-clube. Respeito!#Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/hHdxDnCeyE

