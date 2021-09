La FIFA se toma su tiempo

El documento no se conocería en los próximos días, ya que legalmente hay dos instancias de apelación. Al ente le convendría resolver esta situación cuando las dos selecciones estén casi o ya clasificadas al Mundial de Qatar.

Primero la Conmebol, después la AFA y ahora la FIFA. La polémica suspensión del partido entre Brasil y la Selección Argentina en San Pablo por las autoridades sanitarias sumó un nuevo capítulo. Es que el ente rector del fútbol mundial emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido en el Arena Corinthians e informó que ya comenzó a recopilar información al respecto para que los órganos disciplinarios la analicen y tomen una decisión “a su debido tiempo”. Mientras tanto en Argentina están tranquilos porque actuaron con el aval de la Conmebol, que autorizó la participación de los cuatro jugadores de la Premier, que derivó en la interrupción del juego por parte de las autoridades sanitarias.

Según el artículo 8 de la CONMEBOL en su reglamento disciplinario, lo que ocurre adentro del estadio, en este caso, es responsabilidad de la Confederación Brasileña y por eso ellos serían los responsables.

La decisión está en manos de la Comisión Disciplinaria y se va a estirar porque hay dos instancias de apelación. Al ente le convendría resolver esta situación cuando los dos combinados estén casi o ya clasificados al Mundial de Qatar 2022 (primer semestre del 2022).

Además, la FIFA no puede sentar el precedente de que un Gobierno puede suspender uno de los partidos más importantes porque se le antoja y que la caratula sea una suspensión por un “agente externo”. Cuando eso pasa, la Federación es responsable del partido que se tiene que llevar a cabo en su país, y de hecho, tiene que dejar exentos a los jugadores que en este caso actúan en Inglaterra.

DATO: Argentina y Brasil tienen 6 días para realizar sus respectivos descargos.

Anvisa destrozó a la Selección Argentina

En diálogo exclusivo con TyC Sports, el director del Ministerio de Salud de Brasil Alex Campos, dio detalles sobre lo vivido: “Si hubieran cumplido con la cuarentena nada de esto hubiese ocurrido”. Y agregó: “Se le dijo a los cuatro jugadores de Argentina que no podían salir del hotel y una hora antes del partido les dijimos que no podían jugar. Conmebol AFA y CBF sabían que no podía disputarse el partido”. “Lo que hicieron los jugadores en una falta fragante”, añadió.

¿Y a William no le dicen nada?

La polémica tras la suspensión del partido entre Argentina y Brasil continúa. Ahora Willian, que había llegado de Reino Unido hace pocos días, fue presentado oficialmente en el Corinthians pese a no haber cumplido con la cuarentena.

Hasta se entrenó a la par de sus compañeros, sin ningún impedimento por parte de Anvisa.

Barra Torres, presidente de Anvisa, había afirmado que Willian también debería haber hecho cuarentena.

Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó de “locura” la suspensión del partido entre la Selección argentina y Brasil en la ciudad de San Pablo, pese a que la resolución del organismo aún se encuentra pendiente.

“Anoche, todos vieron lo que sucedió en el partido entre Brasil y Argentina, los dos equipos sudamericanos más gloriosos.

Algunos oficiales, la policía y las fuerzas de seguridad entraron al campo después de unos minutos de juego y sacaron a los jugadores del campo”, manifestó Infantino.