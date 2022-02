La falta de cubiertas y repuestos complica al transporte de cargas. Los transportistas se enfrentan a un panorama cada vez más complicado a la hora de aquirir neumáticos o algunos repuestos para los camiones.

Escribe: Víctor García

El transporte de cargas es el motor principal por el que se mueve la producción en la Argentina. Esto lleva a que en el país este tipo de actividad tenga un peso específico importante.

El tema es que en la medida que ha ido pasando el tiempo “es casi imposible comprar neumáticos en el país pues no hay en disponibilidad”, de acuerdo a lo que explicó José Maldonado de la Asociación Propietarios de Camiones.

El empresario explicó que “en el caso de San Juan se consiguen neumáticos chinos- muy pocos- en un valor aproximado de 115 mil pesos”. Remarcan que estos neumáticos no tienen la calidad suficiente y duran menos tiempo, por lo que también es un costo extra para los transportistas.

En el país, hay empresas que se dedican a la producción de neumáticos, “pero por si no dan a basto con la demanda y advirtieron que se quedarán sin materia prima para producir”.

De todos modos el gran problema radica en que “los puertos están llenos de neumáticos que vienen desde el exterior, pero el gobierno argentino no tiene los dólares para hacer las liberaciones correspondientes”, de acuerdo a lo que explicó Maldonado.

El empresario explica que en la actividad se enfrentan al problema que “cada elemento que tenga componentes importados es difícil de conseguir, lo que lleva a que tampoco podamos conseguir algunos repuestos para los vehículos”.

El recapado

El recapado es un proceso por el cual se hace una reparación a los neumáticos que lleva a que puedan ampliar su vida útil. Los transportistas en general utilizan estos neumáticos en tiempos de invierno, ya que a raíz de las bajas temperaturas tienen un menor desgaste. “Pero ahora, con la falta de cubiertas utilizamos a los neumáticos recapados tanto en verano como en invierno”. En la actualidad en el mercado recapar una cubierta cuesta aproximadamente 18 mil pesos.

Sobrevivir en las rutas

De acuerdo a lo que contaron algunos transportistas a Zonda Diario hoy se la tienen que arreglar como pueden a la hora de conseguir neumáticos y repuestos para los camiones.

En muchos casos los transportistas cuando hacen viajes a Chile, cambian un par de cubiertas e ingresan al país. También explicaron que también en algunos casos adquieren cubiertas que ingresan por el mercado negro desde Paraguay.

115

mil pesos cuesta adquirir una cubierta china en el mercado formal. Hay pocas en stock.

18

mil pesos cuesta recapar -reparar un neumático- y de esa forma darle mayor vida útil.

EN CHILE AMENAZAN CON UN PARO DE ADUANA

Trabajadores aduaneros de Chile anunciaron un paro nacional de actividades después de que el Gobierno flexibilizara los protocolos Covid-19 a camioneros en el paso fronterizo Los Libertadores, por Mendoza y pidieron la intervención de la Cancillería chilena.

Justo Sánchez, director nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach), dijo que debido a esta flexibilización estarían ingresando al país transportistas con resultados de test PCR negativo con más de 72 horas de antigüedad y, a estos, se les aplica exámenes de antígenos de forma aleatoria, medida que consideran insuficiente, según consiga el diario local El Mercurio.

Según la Anfach, en un lapso de ocho horas ingresaron a Chile 150 camiones, pero sólo 40 de los transportistas fueron sometidos a un test de antígenos y 12 de ellos fueron casos positivos.

El sábado, desde que se flexibilizaron las medidas, comenzaron a circular hacia Chile, aunque muy lento para la gran cantidad de camiones que aguardan Cruzar hacia aquel país.