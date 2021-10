La faceta desconocida del Flaco Dillon

En tiempos de pandemia, donde la soledad apremia lejos de casa y encerrados en un departamento el Flaco Dillon descubrió una faceta muy importante en su vida que lo llevó a sobrevivir sin el fútbol, sin estar a la orilla de la línea de cal dirigiendo a un equipo.

Ricardo Dillon el mismo que jugó en Argentino de Mendoza, en Alianza, en San Martín y que ascendió dos veces con Desamparados como entrenador mostró su faceta de poeta y escritor.

En la pandemia decidió darle rienda suelta a la pluma y dejó plasmado en un cuento parte de la historia de su vida, la que lo vincula a uno de sus amores: el Fútbol.

Absolutamente recomendable el cuento del Flaco Dillon «EL DT QUE DIRIGÍA CON LA MIRADA». Por favor tomate unos minutos y leelo hasta el final.

EL DT QUE DIRIGÍA CON LA MIRADA

No podía entender cómo ese día mi madre se estaba alejando de casa. En el instante en que se cerró la puerta parte de mí se fue con ella. El tiempo, y digo mucho tiempo, me darían la respuesta a ese adiós.

Yo ni sabía dónde quedaba Estados Unidos. Sabía, por lo que escuchaba, que ser madre soltera no era fácil en esa época. Mi madre era maestra y lo que ganaba no le alcanzaba ni siquiera para pagar el alquiler de la habitación en donde vivíamos. Tenía 6 años y entendía poco lo que pasaba, sólo mi corazón entendía que eso quedaba muy lejos y que pasaría mucho tiempo antes de volver a verla.

La casa de mis abuelos era bastante entretenida. Al fin y al cabo pasé a vivir en una casa en donde había mucha gente. Eran muchos hermanos y hermanas que vivían su vida, pero volvían al nido cada noche luego de sus estudios y sus trabajos. Comencé la escuela primaria cerca de casa y nunca tuve problemas para disfrutarla.

Pasaron un par de años y esa Navidad especial marcaría para siempre mi vida. Sin darme cuenta conocí el segundo amor de mi vida: una pelota de fútbol. Por supuesto, ya venía jugando con amigos. Pero tener tu propia pelota no era fácil en esa época. Uno no puede comparar los amores. Eso sería un error, ¿comparar una pelota con tu propia madre? Sería lo mismo que comparar el amor a tu madre con el amor a tu esposa. Para todas sería difícil entenderlo. Pero de algo hay que estar seguro: los tres son inmensos.

Mi abuelo, como para calmar mi angustia, cada navidad se esmeraba en buenos regalos. Pero esa pelota era para mí la compañera para mi soledad. El patio con sus sillones de jardín y las macetas de mi abuela se transformaron en la cancha donde yo pasaba largas horas gambeteando a todos los obstáculos y a veces hasta a mi perro Pampa , que estaba viejo pero me miraba sin entender a qué jugaba. Por allá al final aparecía un cajón grande en donde el abuelo traía la leña para el calefón y la chimenea del living. Sólo había que ponerlo de costado y por arte de magia se transformaba en el arco donde todas las siestas yo soñaba con hacer el gol de la clasificación.

Esas largas horas hacían olvidarme de la soledad y el partido terminaba cuando mi abuela apagaba la luz del patio. El árbitro gritaba “¡a comeeer!”. No había tiempo de descuento, porque sino apuraba me echaban de la cancha y la roja era un coscorrón al entrar al túnel que desembocaba en la cocina donde todos esperaban con cara de pocos amigos para empezar la cena.

La semana transcurría con tranquilidad. La escuela comenzó a ser todo un desafío. A veces me llevaba mi abuela, a veces alguna tía. Al principio yo notaba que todos me miraban con pena sobre todo en el día de la madre. Pero casi sin querer el hecho de esquivar esas miradas fue forjando en mí la actitud de querer estar bien. Algo que luego se transformó en un espíritu de lucha que adoptaría para toda la vida. A los llantos y las tristezas las dejaba para cuando a la noche recordaba el llamado que mi madre hacia algunos mediodías al teléfono de las monjas que vivían al lado de casa, y me dormía con su voz diciéndome que me amaba.

Por alguna razón yo sentía que lo mejor del día estaba relacionado a la pelota. El recreo en la escuela jugando con una bola de juguito de naranja a la que le sacábamos el pico, patear las piedras y embocarlas en cada alcantarilla cuando iba volviendo a casa y esperar ansioso que se hicieran las cuatro y media de la tarde, hora en la que recién me dejaban salir a buscar a algún amigo. La siesta es sagrada, decía mi abuela.

Esa ansiedad fue la que siempre me puso como el primero en buscar a los demás. Primero por cercanía a Carlitos, luego Ariel y así hasta cruzar la calle a buscar a Omar y Sergio. Pero claro, cuando ya éramos 4 el corazón latía porque se podía jugar 2 contra 2. Además, a medida que íbamos jugando iban llegando los demás: a veces en la plaza de enfrente, a veces en la calle de la iglesia o a veces en la vereda. Los equipos cambiaban de escenario y según el estado de ánimo. ¡Yo con Ariel!, gritaba. ¡Yo con Carlos!, gritaba otro. Y si se sumaban Antonio, Pirincho o Marcos, mucho mejor.

El sábado me las ingeniaba para mirar por el ventanal de casa. Nosotros vivíamos frente a la plaza y siempre algunos chicos de más lejos se acercaban a jugar a la pelota. Apenas los veía me cruzaba a ver su partido y la cuenta en mi mente era instantánea: si era impar faltaba uno y ahí estaba con cara de ‘yo no fui’, esperando que alguno me dijera “¿querés jugar?”. Había que rebuscárselas, y si por casualidad llegaban mis amigos en 5 minutos se armaba el desafío de calle contra calle o barrio contra barrio. A veces nos tocaba ganar, a veces nos tocaba perder partidos eternos a 10 goles pero siempre estábamos felices al irnos a casa porque se hacia la noche.

El domingo para mí era el día de mayor éxtasis. Parecía que la vida tenía sentido, porque no tenía tiempo para extrañar. Temprano mi abuelo me llevaba con él a buscar leña para el asado o la chimenea, comer con el Sol que te acariciaba. Era fabuloso. Además siempre venia algún invitado que pretendía salir con alguna de mis tías. Luego de comer el postre venía lo mejor. A esa hora empezaban a llegar autos por todos lados, que se iban estacionando alrededor de la plaza para ir a la cancha de Argentino, algunos temprano para ver a la cuarta y otros más tarde para ver a la primera.

Cuando aparecía el auto de mis primos con su padre manejando yo sentía que iba a llorar, todos a la cancha no sin antes la ceremonia donde nuestro abuelo nos daba una moneda a cada uno para el seguro y de ahí rumbo a al estadio. Yo sólo tenía ojos para el Quique Lucero y Francisco Ibáñez. Pero ganemos o perdamos salíamos corriendo unos minutos antes de que concluyera el partido para llegar a casa y jugar dos contra dos en la vereda con mis primos. Eso sí que no tenía valor. Eran tres varones, dos más grandes que yo: Pablo y Esteban, y uno más chico, Guillermo. Jugábamos hasta que la oscuridad de la tarde nos obligaba a entrar. Yo sentía que por un día tenía hermanos y que, por más que nos peleáramos, cuando llegaba el momento en que se iban los abrazaba como si fuera la última vez que los vería. Pero sabía que el próximo domingo el partido continuaba y ahora había que ir a hacer la maleta porque el lunes empezaba la escuela.

Ya tenía 8 años y sentía que podía ser bueno para el fútbol, pero mi personalidad seguía cambiando: lo que al principio era tristeza se fue transformando en silencio, me había puesto introvertido. Pasaban los años y no veía a mi madre. En la escuela no hablaba mucho, sólo miraba y esperaba que algún día una compañera en especial se fijara en mí, pero eso no ocurría casi nunca. Ninguna chica se fijaría en alguien que le tenía miedo al cajón de gimnasia y sus piruetas. Pensaba: si sólo algún día me viera jugar a la pelota seguro me empezaría a mirar. Pero eso era difícil, nunca había partidos de fútbol contra otra escuela, sólo partidos de vóley y yo, a pesar de ser alto, no sentía que era bueno para practicarlo.

Una tarde de aquellas en las que, como siempre, salía buscar a mis amigos, fui corriendo a tocar sus timbres. Como de costumbre fui a Ariel primero, me atendió su hermana y me dijo que se había ido con su madre al Club Argentino. “Decíle cuando vuelva que lo vine a buscar”. Seguí caminando hacia lo de Carlítos y tuve la misma respuesta. No lo podía creer, con las ganas que tenía de jugar a la pelota y no encontraba a nadie. Crucé la calle, me fui a lo de Omar y me atendió su madre: “Omar y Sergio se fueron al club porque los ficharon”, eso significaba que pasaban de jugar en la calle a jugar en un club.

La tristeza se empezó a apoderar de mí, crucé nuevamente a la plaza pero sin pensarlo me dirigí a la esquina desde donde se veía la puerta del club. Me senté para esperar que salieran mientras pensaba “¿con quién voy a jugar?”. Además si quisiera ir al club no tendría quien me llevara, mi abuela jamás lo haría. Siempre me decía que de la calle Mitre para allá sólo iban los atorrantes. Algo adentro mío quería gritar y maldecir, justo que estaba empezando a sentirme bien y acompañado mis amigos se van y me dejan solo. Por alguna razón del destino mientras esperaba veo pasar a la madre de Sergio, me miró extrañada “¿qué haces Ricardo?”, me dijo. Le respondí: “Espero que los chicos salgan del club”. “Vení conmigo, te llevo a verlos. Yo también los voy a esperar para que no vuelvan solos”. Ni lo dude, caminé con ella y al entrar al club sentí que llegaba a un lugar mágico, niños por todos lados, los padres que los esperaban y en el medio de la pista un hombre que dirigía con la mirada.

Me senté en el primer escalón, cerquita de la pista, sentía que desde ahí podía ver mejor a mis amigos y que ellos me verían. Pasaron unos minutos, jugaban y yo estaba extasiado. Ojalá no oscureciera tan rápido así seguía disfrutando, pensaba. Cuando en un abrir y cerrar de ojos una pelota vino hacia donde yo estaba y sin dudarlo me pare y le pegue para pasarla a los que querían seguir jugando, cuando me volví a sentar me percaté de que el hombre que dirigía se me quedó mirando. Siguió dando un par de indicaciones y acercándose hacia donde estaba yo, siempre de espaldas. Preguntó: “¿Usted quién es?”. Yo no sabía si me decía a mí o, mejor dicho, me hice el tonto. Y nuevamente me dice “a usted le digo”, sólo que esta vez me miro. “Me llamo Ricardo”, le contesté. “¿Ricardo cuánto?”. “Ricardo Dillon”, le dije. Sin quitarme la mirada me invitó: “Si quiere jugar al fútbol, lo espero el jueves. Venga con su madre y una bolsita de higiene”. Seguí mirando la práctica, mudo, con una mezcla de alegría y tristeza, alegría por el ofrecimiento y tristeza al pensar que no tendría a nadie que me trajera para anotarme.

Por supuesto que la alegría pudo más que la tristeza. Salí caminando casi al trote hacia mi casa. Ni espere a los chicos, mi cabeza daba vueltas, a quien le digo que me traiga, me preguntaba y descartaba automáticamente a mi abuela. Ni loco, ella era licenciada en decir no. Mi abuelo estaba todo el día trabajando, debía mantener una familia muy grande, descartado. Y así pasaba la lista sin encontrar al candidato o la candidata. Pero la vida tiene esos momentos en que los planetas chocan: al entrar a casa estaba en el living una de mis tías, la Pequeña, sí Pequeña, porque mis abuelos a todos sus hijos le ponían sobrenombre: Horacio, el mayor (Nene) ya vivía en Buenos Aires; Teresa, la segunda (Nenina), ya casada; Rita, mi mamá (Bocha), ya en Estados Unidos; José (Pepe) ya había fallecido; Mercedes (Mari), casada; Fernando (Chiquitín), ya casado también; Enrique (Pico), vivía en Neuquén; Angélica (Peti), recientemente casada. Y acá empiezan los que vivíamos en la casa: Amalia (Pequeña) y las dos más chicas, que no tenían sobrenombre: María Rosa y Raquel. Se ve que ya mi abuelo estaba cansado de los sobrenombres.

Había encontrado a Pequeña en el living. Siempre tenía un sentido maternal hacia mí. Al verme entrar me preguntó: “¿De dónde venís”. María Rosa y Raquel, las mas chicas, me llevaban 10 y 4 años, eran como mis hermanas. Por eso cuando escucharon a Pequeña ni se metieron en la conversación. “Vengo de la cancha de Argentino”, contesté. “Ya sabés que tu abuela no te deja ir para allá, que ni se entere”. En ese momento saqué fuerzas de algún lado y le dije mirándola: “El jueves debo ir al club. Me han elegido para ir a jugar y vos debés llevarme”. Pequeña me miró azorada: “Ni loca te llevo. La mamo me va a castigar si lo hago”. Pero ante la primera negativa insistí: “Si no me llevás le voy a contar que vos con las chicas se van al fondo para fumar”. Se hizo un silencio eterno, hasta María Rosa y Raquel empezaron a mirarnos y cuando yo esperaba el cachetazo, Pequeña se acercó y casi sin levantar la voz me dijo: “El jueves lo vemos, quizás te lleve”.

Así arranqué mi vida en el club. El fútbol me devolvía alegría, las ganas de hablar y sobre todo las ganas de irme a dormir para que llegara el día de entrenamiento. Creo que hasta un poco de personalidad, ya que pensaba que cuando llegara a la escuela mi compañera, la que yo quería que me mirara, cuando se enterara que yo jugaba en el club, empezaría por lo menos a darse cuenta que yo existía.

Al principio en el club me sentía enjaulado. Esperen, esperen, no soy un bicho raro. Me sentía así porque José, ese era su nombre, apenas llegué me colocó como defensor. Yo siempre había soñado hacer goles. Pero bueno, el miraba y se debía acatar lo que decía. Al fin y al cabo era peor no estar en sus planes. Jugué en ese puesto varios años. A veces convertía goles, a pesar de la posición. Pasaron un par de años en donde José nos iba forjando nuestro juego, nuestra personalidad, la disciplina, y las ganas de seguir jugando. Al cumplir 9 años, en el club ya estábamos en edad de jugar los campeonatos nocturnos. Recuerdo que habían 3 categorías: la C, de 8 a 9 años, la B, de 10 a 11. y la A, de 12 años. Después de esos pasos venía la novena, que ya se jugaba en la cancha grande.

En esa época ya jugaba al fútbol en el club y al básquet en mi escuela primaria. Me gustaban los dos: amaba el fútbol y el básquet. Cada vez que jugábamos contra otro colegio nos iba a ver todo el curso y, por supuesto, que mi compañera me fuera a ver jugar no tenía precio. Todo estaba fríamente calculado. Un día los planetas se cruzaron, pero para explotar: habían programado los partidos de básquet a la misma hora que el horario de los entrenamientos de fútbol. Eso ocasionó que yo faltara a dos prácticas seguidas.

Una tarde, al llegar de jugar al básquet en la escuela, suena el timbre, era Ariel. “¿Qué pasó que has faltado a entrenar? Preguntaron por vos, hoy comienza un torneo en el club”. Me dijo que empezaba a las 19. “Quedate tranquilo que voy a ir”, le contesté.

Antes de las 19 me fui para el club. Tímidamente empecé a ver a mis compañeros, que esperaban a que José les diera su ropa para irse a cambiar: Villamil, Báez, Zanghi, Farina, Bazán, quizás me olvido de alguno. Los más grandes, como Puga, Garrafo, Mazzarezzi, Ochoa, Medina, esperaban en la tribuna para vernos, porque ellos jugaban en el segundo turno. A medida que fueron entregando la ropa iba quedando yo solo. A José lo ayudaba Francisco, el padre de Daniel Mazzarezzi. Cuando ya José se disponía a irse hacia los camarines, Francisco le dijo: “Ahí está Ricardo, ¿no le vas a dar ropa?”. José sin siquiera mirarme contestó: “No, Ricardo juega al básquet no al fútbol”. Yo quedé atónito, mudo, los ojos se me humedecieron y cuando José iba saliendo se me para adelante: “¿Vas a llorar ahora?”. Yo seguía mudo. Él se fue para adentro, sacó una camiseta, un pantalón corto, unas medias y unas zapatillas. Me dio la ropa y me dijo: “Si amás el fútbol nunca más faltés a entrenar. Andá a cambiarte”.

Nunca pensé que esa frase me marcaría para toda la vida. Hasta hoy mi mujer, con una sonrisa, me echa en cara que conocí a mi primer hijo cuatro horas después que había nacido porque estaba jugando en otra provincia a la misma hora en que nació o que el mismo día que dejé a mi madre en el cementerio por la mañana, por la tarde fui a dirigir la práctica, porque en dos días jugábamos una final y yo ya era director técnico de Desamparados.

No piensen que acá termina el relato. Los días pasaban con las órdenes del DT que dirigía mirando, que no se podía levantar la pelota, que más de cuatro toques individuales era silbato y full para el otro equipo, que si la pelota iba a salir del lado izquierdo y vos querías pasarla con la derecha nuevamente silbato y hacia el otro lado. Con esa premisa nos íbamos convirtiendo en pequeños embriones de jugadores de fútbol. De esa manera nos íbamos convirtiendo en un equipo y en un gran grupo de amigos y yo, por supuesto, feliz. Ya no me sentía tan solo.

José nos iba enseñando a ser futuros profesionales, dedicados y apasionados por lo que hacíamos. Recuerdo que unos meses antes de que comenzara el torneo Evita nos llevaron a un campamento de preparación en un camping del Challao. Nos acompañaron dos futuros preparadores físicos, que eran jugadores del club: Ricardo Godoy y Abel Bazán. Durante el día, prácticas físicas y de fútbol. Por las noches, fogones de guitarra. Y por ahí podíamos ver desde la carpa donde dormíamos una película que proyectaban en el autocine que quedaba al lado del camping. Sentíamos que estábamos en un hotel 5 estrellas o en la Selección. Para nosotros fueron días inolvidables donde ser felices era lo principal. A veces, por las noches pensaba que a mi madre le gustaría estar viendo todo lo que me iba pasando. Pero claro, ella estaba lejos forjando su vida y tratando de ayudar a forjar la mía. Al fin y al cabo ser madre soltera antes y ahora ni nunca fue algo fácil.

Sin prisa pero sin pausa llegó el campeonato tan esperado. No sé por qué, pero uno se acuerda de los hechos principales y no de los detalles. No recuerdo quién nos llevó ni en qué a nuestro primer partido. Sí recuerdo que fue en una cancha de tierra, sin alambrado, en donde en el futuro sería el barrio Unimev. Llegamos, nos cambiamos donde pudimos. Lo formal del partido pasaba por el árbitro, la mesa de control y las redes en el arco. José nos dio pocas instrucciones pero concretas: “No tiren pases largos, pásenla al que está más cerca y jueguen tranquilos. El partido comenzó. No recuerdo contra quien era. En un momento escuché a José decirle al Ruly Agüero y a Román Farina: “Ellos achican hacia adelante, no hagan el pase. Traten de seguir ustedes con la pelota”. Era lógico que se los dijera a ellos, porque eran muy rápidos.

Pasó un rato, ya íbamos ganando y recibí una pelota a unos 10 metros antes de la mitad de la cancha en campo nuestro. Yo jugaba de marcador central. Apenas recibí esa pelota, el 9 contrario salió a presionarme. Yo lo esquivé, avancé con la pelota y por arte de magia recordé las palabras de José: “No la pasen, sigan ustedes”. Entonces al salirme el volante central contrario lo pasé por su izquierda y la tiré larga. Al hacerlo me encontré solo, corriendo hacia el arco, y por delante: solamente el arquero. Al entrar solo al área rematé a un palo y convertí el gol. Debe ser el primer gol en cancha grande que recuerdo. Mis compañeros me abrazaron. Sin llegar a ser una propaganda personal, lo comento porque la visión de juego que tenía José era sobresaliente.

No se pongan nerviosos, ya sigo contando. Fuimos ganando varios partidos. No recuerdo cómo se llamaban los rivales, pero se me viene a la cabeza un equipo llamado José Lahora, porque le ganamos y sentimos que ya estábamos para más. Ganamos el primer puesto departamental y comenzamos a cruzarnos con los otros departamentos. El primer cruce nos mandó a Lavalle. Nosotros representábamos a Guaymallén. La experiencia era fabulosa, viajamos en colectivo muy temprano por la mañana, nos tocó viajar con otras delegaciones de otros deportes. José, con su mirada, nos decía nadie se mueve, todos correctos. Yo ni me movía, no sólo por José, sino también porque en el colectivo viajaba el equipo de básquet de mujeres donde, claro, iba mi compañera, la que no me miraba.

Empezamos el partido lleno de tensión pero fuimos muy superiores y lo ganamos, creo, como 9 a 0. Al término del partido lo mejor de aquel día fue la vuelta. Sólo nosotros habíamos ganado. Los demás no estaban muy felices en el colectivo. Yo sentía mucho orgullo y un poquito de ganas de fanfarronear, sobre todo frente a ella, sentía que me había reivindicado, que todos entenderían por qué había elegido el fútbol y sin duda sentía que como equipo íbamos por buen camino.

Nos fuimos eliminando todos hasta que quedaban pocos equipos. Le ganamos a San Rafael y llegó la etapa de semifinales. Nunca supe por qué habíamos quedado 3 equipos: Maipú, Las Heras y Guaymallén. El campeonato tenía una fuerte raíz peronista, estaba organizado por el Estado en todo el país y si hablamos de peronismo Las Heras en Mendoza era su capital. Algunos dicen que por sorteo, otros designados a dedo, pero en concreto Las Heras fue a la final directamente y Guaymallén y Maipú debíamos eliminarnos en un partido.

El partido con Maipú se jugaría en la cancha de Newbery, lo mismo que la futura final. El viaje hacia la cancha fue muy lindo, lleno de cánticos. En mi caso sentía mucha tensión, supongo que mis compañeros también la sentían, quizás era miedo. Pero yo recordaba que mi abuelo me había dicho una vez: “El miedo es un cuarto a oscuras, en el que cuando entrás y prendés la luz te das cuenta que no hay nada”.

Empezamos perdiendo el primer tiempo 1 a 0. Maipú había traído mucha gente. En el segundo tiempo nos recuperamos y cuando pasamos a ganarles 2 a 1 esa gente de Maipú se metió al campo de juego para agredir al árbitro. No sabíamos qué hacer, teníamos 11 años. Empezamos a correr despavoridos hacia el túnel que estaba detrás de un arco. Comenzaron los tiros al aire de la Policía, en unos 15 minutos todo se había calmado y nunca olvidaré la cara de tristeza que tenía Sexti, uno de los organizadores, exgloria del fútbol nacional en Independiente de Avellaneda. Se le escapaban un par de lágrimas y nos decía: “Este campeonato se hizo para unir, no para una batalla”.

Durante la siguiente semana, en el club sólo se hablaba de la gran final. Los padres y José estaban enojados porque el partido se jugaría nuevamente en el estadio de Newbery que quedaba en pleno Las Heras o por lo menos muy cerca y sin duda ellos serían extremadamente locales.

Llego el día del partido. Sabíamos que nuestros padres y algunos familiares vendrían a la cancha. Cuando entramos al campo de juego nos quedamos un poco petrificados. Las Heras había casi llenado la cancha y había traído a los Pumas del Norte, así le decían a la hinchada de Huracán Las Heras, que tocaban bombos, redoblantes y trompetas al ritmo de comparsa. Además los jugadores contrarios entraron vestidos con camperas de buzo color rojo y azul algo que para esa época no era fácil tener. Nosotros con nuestras camisetas apretadas de piqué, nuestros pantalones negros y nuestras medias rayadas que en muchos casos se nos caían. Todo parecía en cámara lenta. Ellos se sacaron los buzos y se los tiraban a su gente en la tribuna. En mi caso yo no escuchaba nada. De pronto un grito de José me volvió a la realidad: “Vamos a saludar a nuestra gente” y tímidamente fuimos a saludar a un puñado de gente que estaba en una de las esquinas del estadio, apenas un gesto de levantar los brazos y mirar a mis abuelos que estaban en el montón y correr para empezar el partido.

El primer tiempo fue muy duro. Ellos jugaban muy bien, terminamos abajo perdiendo 1 a 0 y a los camarines José nos habló corto y conciso: “No se olviden de jugar, anímense a arriesgar, no llegamos hasta acá para no intentarlo por lo menos”.

Al comienzo del segundo tiempo nos sentíamos mejor. José hizo un cambio que muchas veces practicaba en los entrenamientos. Metió a Nicolás Villamil, nuestro arquero suplente, pero lo metió de centrodelantero. Nico era muy fuerte y rápido y el cambió surtió efecto. Nicolas empató y el partido se fue a tiempo suplementario. Promediando el segundo tiempo del suplementario Omar Garrafo, nuestro capitán, convirtió un golazo. Nos separaban pocos minutos de la gloria, defendíamos como podíamos. La gente de Las Heras alentaba más que nunca, hay que reconocerlo, y creo que eso influyó en los nervios del árbitro que a poco de terminar cobró un penal para ellos. Nosotros esbozamos una protesta pero ya era tarde. Vargas Ríos se paró frente a nuestro arquero Ricardo Puga y decretó el gol del empate con el que terminaría el partido y de ahí a los penales.

La memoria a veces falla, no recuerdo bien el orden. Creo que yo ejecuté el segundo penal. Omar Garrafo el tercero y cuando Puga, después de que pateara Montero, se quedó con la pelota entre las manos sabíamos que si Daniel Mazzarezzi hacía el cuarto penal salíamos campeones. Rezábamos en la mitad de la cancha, Daniel era muy menudo en esa época, por no decir petiso, la pelota se veía más grande que él. Tomó carrera, pateó y cuando la pelota tocó la red nos metió otra vez a una película en cámara lenta sin sonido. Algunos lloraban, otros corríamos y nos abrazábamos y nos íbamos acercando al puñado de padres que saltaban de alegría en aquel rincón de la cancha. Como siempre, los gritos de José nos devolvieron la audición y todos nos fuimos acercando a la tela olímpica que nos separaba de nuestros padres, pero que nos uniría para siempre en la memoria de lo imborrable.

Así recuerdo, con mucha melancolía y orgullo aquellos días junto a ese DT y junto a mis compañeros. A muchos les perdí el rastro. A cada uno la vida nos fue llevando por distintos caminos, algunos continuamos hasta el día de hoy con el fútbol, otros no tuvieron esa chance, pero con seguridad en lo que digo todos fuimos felices y nadie nos avisaba.

El torneo podría haber terminado con nosotros perdiendo y lo que yo estaría escribiendo no cambiaría en nada, porque lo más importante no fue el resultado, lo más importante fue el camino que recorrimos juntos para prepararnos. Lo importante fue la compañía que me brindaron, la alegría compartida con mis abuelos, los momentos de vivencias que compartíamos con alegría y pasión. La forma en que ese DT nos enseñó a jugar al fútbol. Por eso a veces, cuando mis hijos me preguntan “¿quién te enseñó a jugar al fútbol?”, siempre contesto lo mismo: “El DT que dirigía con la mirada”. Su nombre era José Ruarte y muchas veces cuando me toca entrar a dirigir un entrenamiento, no puedo evitar pensar en él.

Ricardo Dillon.

PD: la chica nunca me miró con los ojos que yo quería, pero descubrí que otras sí.