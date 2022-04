La extraña enfermedad que afecta a Djokovic. El tenista serbio perdió ante Rublev y afirmó, aunque no quiso dar detalles, que una enfermedad le afecta el metabolismo.

Tras perder la final del ATP 250 de Belgrado ante Andy Rublec por 2-6, 7-6 y 0-6, Novak Djokovic afirmó que no fue Covid-19, pero que una enfermedad sufrida previo a Montecarlo le trae consecuencias.

“No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo”, explicó el serbio. Además agregó: “Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”.

El tenista dio muchas muestras de cansancio a lo largo del partido y hasta uso varias toallas con hielo cuando se dirigió a la silla en los descansos.

“Nunca me había pasado, igual en las primeras etapas de mi carrera, pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud”, dijo Nole sin querer entrar en detalles.

Esta fue su tercera derrota en lo que va del año después de caer ante Davidovich, en Montecarlo, y Vesely, en Dubai. El serbio tendrá su próxima cita en el Mutua Madrid Open.