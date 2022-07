La experiencia puesta al servicio del Cacique

Con 15 años jugando en primera, el Tercer línea apuesta al ascenso al Top 8 del Regional del Oeste de Rugby.

A los 10 años, Nicolás llegaba con su papá al club Huazihul, pero el pibe se resistía y no quería ser rugbier como sus hermanos Juan José y Pablo.

La rebeldía estuvo desde chico y a tal punto llegaba que lo decía en voz alta generando la vergüenza de Juan, en realidad del “Papagallo” como lo conocían.

De tanto insistir, un día le terminó gustando el rugby y la fusión con la ovalada quedó para siempre desde aquel 2008.

Nicolás De La Plata es sin dudas el referente actual de Huazihul, el club que pelea en la Copa de Plata por el ascenso al Top 8.

A tres fechas del final, el Cacique se encuentra tercero en la taba a 4 puntos de los líderes Banco Mendoza y Peumayen.

“Lo bueno es que se enfrentan los punteros y si nosotros ganamos podemos subir un puesto en la tabla y acomodarnos mejor” empieza contando Nicolás, el tercer línea de Huazihul y el de mayor experiencia en la primera del club de Rivadavia.

La Copa de Plata es como la segunda división del rugby regional y en este grupo también se encuentran San Juan Rugby y el Jockey Club como representantes sanjuaninos.

Este sábado a las 15.30 en su cancha, el Cacique recibe a Universitario Rugby Club con el arbitraje de Cristian Bonilla.

“En esta semana hemos trabajado mucho en afianzar algunos puntos de la defensa, pero también Pablo (Tinto el couch) nos ha hecho hincapié en detalles a tener en cuenta de Universitario” cuenta Nicolás.

Al mismo tiempo agrega como dato de validez, el respaldo al entrenador.

“Es un obsesivo de los videos, mirá todo lo nuestro y de los rivales. El ruck, el maul, el line out y el scrum. No se le pasa nada y eso termina siendo importante en la previa del partido” cuenta Nico.

El plantel de Huazihul tiene un promedio de edad de 24 años en el cual predomina la juventud.

“Hay un gran grupo y estamos todos motivados, ojalá que podamos ganar, tenemos la esperanza de poder cumplir el sueño del ascenso”.

A los 35 años y con 15 jugando en primera, Nicolás se dio el gusto de jugar con sus tres hermanos en la máxima división. Además con su primo Juan Francisco se convirtieron en el alma del club.

Hoy solo queda él, para defender no solo el apellido sino al Cacique.

“Cuando mi viejo falleció en el 2008, para mi fue difícil poder seguir. El me trajo al club y aun haciéndolo rabiar no dejó nunca de enseñarme a querer este deporte. Yo no soy muy católico, tampoco soy de ir a los velorios pero siento que en la cancha lo veo a mi viejo a un costado de la cancha alentándome” cuenta casi entre lágrimas.

En radio Light, el relator poeta Pablo Garello contó un try convertido por el “pibe” de Huazihul que describe de cuerpo entero lo que es el jugador para el club. “El Nico de mi Barrio…El que sale corriendo por los monobloks del CGT Rivadavia, y llega a ingoal ajeno para afanar sonrisas propias y ajenas, con camiseta cacique…

Mi querido Nico De La P… Un grande, héroe de los sábados por la tarde”.

LA CIFRA

25:años lleva jugando al Rugby Nicolás De la Plata y de esos 15 los hizo en primera.

Un soporte invaluable

Para Nicolas De La Plata hay detalles importantes que no pueden faltar en su partido. Su padre ya no está pero lo imagina a un costado del campo de juego. La que no falla es Mabel, la mamá.

“Es mi pilar, mi amor incondicional y el amuleto de la suerte. La vieja es mi crítica numero 1 pero ha sido mi sostén en el rugby” cuenta Nico.

UNA FAMILIA VINCULADA CON EL CACIQUE

Junto a su familia en un partido en el cual estuvieron Los de la Plata. De izquierda a derecha Juan José (hermano), Juan Francisco (primo), Pablo (hermano), el tío Carlos (papá de Juan F) Nicolás, Manuel (hermano) y mí prima Emilia.