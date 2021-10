La esposa de Horacio Cabak y su mensaje a Wanda

Verónica Soldato se metió en el escándalo de la empresaria y el futbolista. El mensaje que le mando a Ángel de Brito.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un capitulo a diario y todo tiene repercusión. En este caso, la esposa de Horacio Cabak, Verónica Soldato, quien atravesó una situación similar, salió a bancar a la empresaria, pero también le sugirió que perdone al jugador del PSG.

En abril de este año, Verónica Soldato hizo público que Horacio Cabak, su pareja por más de 23 años y padre de sus hijos, la había engañado. Ella había descubierto una serie de mensajes de WhatsApp con diversas mujeres. Tras varios días de tormenta y un «bozal legal» contra los medios que solicitó el modelo y conductor, la pareja encontró cierta paz tras el perdón de ella.

Recordando esto, ante el marco de la situación que atraviesa Wanda Nara, Soldato decidió mandarle un mensaje a Ángel de Brito en pleno aire de LAM (El Trece). «Ella me dice ‘Hola Ángel’ nunca te desmentí. Nunca hablé con nadie, solo con vos'», arrancó leyendo el conductor el mensaje de la esposa de Horacio Cabak, refiriéndose al escándanlo que ella protagonizó meses atrás.

Luego, hablando directamente de la polémica actual, declaró: «Banco a Wanda, que lo perdone», dijo, dejando en claro su postura sobre el berenjenal ente Wanda Nara, Mauro Icardi y la supuesta tercera en discordia: la China Suárez.

Tras sus posteos románticos, Mauro Icardi volvió a sorprender en la red. Pero esta vez con una acción por Wanda Nara que terminó con los internautas llamándolo pollerudo. Y es que Mauro Icardi, después de profesarle su amor a Wanda en todos los idiomas posibles tras el escándalo por sus chats íntimos con la China Suárez, tomo otra drástica decisión: dejar de seguir a todos en Instagram menos a Wanda.

Previamente, Icardi puso un posteo donde le pide desesperado «Abrázame Fuerte, y no me sueltes nunca» junto a una foto que se remonta a un viaje que realizaron a África el pasado junio.

Pero como no fue suficiente, Icardi también publicó en sus historias de Instagram una selfie junto a Wanda, y escribió sobre la imagen: «Mon Amour» (Mi amor).

Estos posteos se unen a los que anteriormente ha hecho Mauro Icardi. Este martes a la noche (hora argentina), el futbolista compartió fotos con Wanda y le dedicó un sentido mensaje donde habla de la familia. «Solo sanás cuando tenés el perdón de quienes heriste», puso en medio de las declaraciones de Guendalina Rodríguez, quien reveló detalles de los tres encuentros íntimos que habría mantenido con el jugador del PSG.