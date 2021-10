“La esencia y los objetivos de la FNS se van a mantener”

La secretaria de Cultura de la Provincia aseguró que si bien el evento tendrá cambios va a ser “original y apropiado a las circunstancias”.

26

Virginia Agote, la secretaria de Cultura de la Provincia, anticipó que la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) que ya fue confirmada, aunque no será igual que las anteriores debido al contexto de pandemia en el que se va a desarrollar, va a mantener su esencia.

Lo aseguró en el programa Cultura Inquieta que se emite por Zonda TV al destacar que va a ser de carácter presencial

y a preservar el formato de feria, sin embargo expresó que “tenemos que tratar de sacarnos de la cabeza estructuras antiguas”.

No obstante confió que “a la altura del año que estamos es bastante difícil comenzar a preparar una fiesta como las que se venían haciendo, porque se empezaba en marzo con un trabajo de preproducción importantísimo. Pero eso no quiere decir que no se pueda empezar a hacer algo inteligente, de excelente calidad, original y apropiado para las circunstancias. Ese es el desafío”aseveró.

La funcionaria agregó que “Estamos encarando todos los rubros y las áreas. No se va a hacer el carrusel pero estamos trabajando en un proyecto de participación de todos los municipios para que no solamente estén presentes en la previa si no también en la fiesta. La esencia, los conceptos y los objetivos de la fiesta se van a mantener”, insistió.

La elección de la Embajadora

Por su parte, la actual Embajadora de la Fiesta Nacional del Sol, Lucía Ponce, también presente en el piso del canal 35.1, dijo respecto de la próxima elección que “se está terminando de definir la modalidad que se va a utilizar ya que es algo muy nuevo, porque anteriormente a ésta altura ya estaban seleccionadas las chicas que iban a representar a cada uno de los departamentos. Entonces hay que ver como se le da ese giro para elegir a la nueva Embajadora”.

Igual dio algunos detalles como que “se va a tener muy en cuenta los proyectos y la faceta de emprendedoras de cada una de las candidatas a Embajadoras”.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!