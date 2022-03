“La Esclerosis Múltiple fue el inicio de mi vida”

El español de 51 años habló de lo que es sufrir Esclerosis Múltiple, de convivir con una enfermedad que pudo postrarlo pero sin embargo pudo reponerse al golpe y levantarse hasta correr una prueba atlética super exigente.

En el bar le costó tomar el vaso con una gaseosa. El cosquilleo en la mano comenzó a inquietarlo. En la media del pie derecho parecía que tenía pequeñas piedritas.

Corría el año 2004 y para el ejecutivo de ventas de una de las empresa multinacional en Madrid empezaba a cambiar su vida.

Hasta ese momento todo parecía color de rosas, pero un hecho extraordinario pasó. Pero no extraordinario de bueno, sino de difícil y complicado que pegó fuerte en la familia.

“Éramos una pareja tranquila y todo cambio de un día para otro. Nos diagnosticaron Esclerosis Múltiple en octubre. Al principio fue complicado, tenía miedo y tardé casi 3 años en aceptarlo” comienza contando Ramón en el lobby del hotel donde se hospeda en San Juan.

Este español de 51 años, nacido en Bilbao está en San Juan para correr el Ironman 70.3

Si como leyó. No hay error. Una persona que hace 17 años fue diagnosticado con una enfermedad durísima: nadará casi Km., se subirá a una bici por 180 Km. y correrá 42 Km.

“Somos una familia simple y las malas noticias no significa que se termina todo. Estaba en la habitación y mi hijo mas grande estaba en la cuna y por entre los barrotes me estiró la mano. Estaba muy agotado y encima con un brote. Ese niño no tenía culpa de nada. Fue uno de los motivos fundamentales de tirar para adelante. Pensar que mi hijo necesitaba un padre, uno feliz que en la medida de sus posibilidades siguiera viviendo” relata en un español que transmite mucha pasión.

Sus palabras entregan serenidad y a la vez paz. Ese es un don que solo las personas especiales como Ramón Arroyo pueden hacerlo.

¿Porque no es una opción rendirse?

Porque muy a pesar de que se vea todo mal, rendirse no te lleva a ningún lugar bueno y no te saca de un sito malo. Es necesario mirar adelante y luchar día a día. Yo llegué a correr un ironman pero tuve días de andar con un bastón. Es un proceso que se debe cumplir con un equipo. Yo te dije recién “nos diagnosticaron” porque es de los dos. Mío y de mi esposa Inma. Éramos novios cuando tuve el primer brote. Hoy tenemos dos hijos y una vida por delante”

¿La clave siempre fue la familia?

Pese a que el atletismo es un deporte personal no se consigue nada si los que están detrás y al lado tuyo son vitales pero para los momentos mas duros fueron determinantes

¿Como empezó esta historia de correr?

Uno de los médicos que me atendió me dijo que en un año no podría caminar 200 metros. Me propuse no rendirme. Fueron 100 metros al principio y de a poco fui subiendo. Fueron carreras cortas. Fui subiendo a 10, 21 y 42 Km. Después Triatlón y en el 2013 un Ironman.

¿Como se preparó para el Ironman?

Que me diagnosticaron la enfermedad ha sido el inicio de mi vida nueva. He pasado por distintas etapas. Tengo secuelas en la vista del ojo derecho, de memoria y de atención en espacios ruidosos. Hice una preparación sensata y progresiva de un año. Pero el apoyo de la gente me hacía feliz y me motivaba. Seguía con las secuelas pero convivía mejor con ellas.

Las sensaciones de cruzar la meta las cuenta y se emociona. Hace la pausa pero no se quiebra. Aprendió también a convivir con sus problemas.

“Dentro de su dureza, lo disfruté y todo el rato tuve la sensación de poder terminarlo, no tuve ni ningún desfallecimiento ni nada que me hiciera pensar lo contrario. Debía terminar, no solo por mi sino por mi gente y por todos los que me apoyaron”

Su vida no es normal. No solo es entrenamiento porque hay que sobrevivir.

“Tuve la suerte de que mi historia se conociera a través del Informe Robinson y después me llamaran para hacer una película para contar mi historia. Eso es un triunfo. Pero también es un llamado de atención en el aspecto laboral. Yo desde hace algunos años no trabajo porque reconocieron mi enfermedad. Gané los pleitos judiciales y la empresa en la que trabaja se portó bien. Pero esa es una lucha y un reclamo que se debe escuchar”

Ramón está a 24 horas de una exigencia sin igual en San Juan. “En estos dos días he disfrutado de esta bonita provincia, casi que me enamoré. Estoy dispuesto a disfrutar porque todos tenemos un Ironman en la vida, el mío es esta carrera de la vida que con obstáculos me permite correr y ser feliz, aún con mi enfermedad” concluye Ramón que no está dispuesto a rendirse.

EL DATO

Ramón Arroyo terminó un Iron Man, 4 maratones, 8 Triatlones Olímpicos, 5 Medios Ironmans y 16 Medias maratones.

RAMÓN ARROYO AÑO A AÑO

AGOSTO 2004

Comienza con los primeros síntomas vinculados con problemas en la las manos y cosquilleos en los pies.

OCTUBRE 2004

Después de realizar varios estudios le dan el diagnostico definitivo de que sufría de Esclerosis Múltiples

NOVIEMBRE 2007

Comienzan las primeras competencias cortas y fue subiendo hasta que llegó a un Triatlón.

6 DE OCTUBRE 2013

En Cataluña fue la prueba con un clima cambiante y pudo terminar la exigencia antes de las 12 horas y 37 minutos.

4 DE NOVIEMBRE 2016

Ese día se estrenó la película 100 metros basada en su historia y que es protagonizada por Dani Rovira, Alexandra Jimenez y Karra Elejalde.

LA CIFRA

3: Años han pasado del último brote que tuvo Ramón Arroyo. Coincide con el cambio en el tratamiento. No está curado pero si preparado para dar batalla.

EL LIBRO

Ramón escribió el libro Rendirse no es una opción, donde en primera persona cuenta todos los detalles de su vida desde el diagnóstico inicial hasta los logros deportivos y personales conseguidos.

100 METROS, LA PELÍCULA PARA VER

La película sobre su historia se puede ver a través de Netflix. Dura 105 minutos y es una descripción de su vida con retoques cinematográficos. Fue Nominada a los Premios Goya y es una película absolutamente recomendable.