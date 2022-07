La dura realidad de una familia de La Bebida

Un hombre sufrió la amputación de una de sus piernas y no puede trabajar. No puede asistir a curaciones por falta de recursos.

La historia de la vida de Juan Paredes está llena de necesidades y momentos difíciles que pudo superar.

Pero en la actualidad, una enfermedad lo llevó a que le amputaran una de sus piernas y todo se ha vuelto muy difícil para él y sus hijas que quedaron a su cuidado. El hombre de 55 años, vive en una casa, ubicada en el Lote Hogar 25, en La Bebida, Rivadavia.

Junto a él están sus tres hijas y un hijo de 10 años. Hace algunos años, se separó de su pareja y Juan se hizo cargo de sus hijos.

Vivió de lo que pudo pero de pronto lo aquejó una enfermedad grave. Una infección lo llevó a que fuera sometido a varias intervenciones quirúrgicas. A tal punto, que hace poco le amputaron su pierna derecha.

“Es una familia muy humilde y de muy escasos recursos ya que no pueden salir a trabajar. Una de sus hijas, se encarga de él para llevarlo al hospital Marcial Quiroga, pero hace unos días que no volvieron a las curaciones. Es que no tienen dinero para el traslado y tampoco para las necesidades diarias”, contó Ana Olguín, una vecina. La mujer comentó que “varios vecinos estamos ayudando con lo que se puede a la familia”.

Paredes necesita urgente una silla de ruedas.

“En la casa hay niños pequeños que requieren pañales, leche, alimentos. Cualquier ayuda les vendría bien a esta familia”, dijo Olguín.