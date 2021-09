La docente sanjuanina, “fan de Gokú”, banca los trapos

La profesora de literatura Sulvana Bortot, lleva años usando el animé como un gancho para despertar el interés de sus alumnos de la escuela Boero. Tras la polémica que se armó por la censura a la legendaria serie, analiza a fondo el universo de la misma y lo peligroso que es mandar a revisar una ficción. Acerca de

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires denunció ante la Defensoría del Público un capítulo de la serie Dragon Ball Súper por violencia simbólica. De acuerdo con la institución, el episodio, que salió a través de Cartoon Network Latinoamérica, reproducía el ejercicio de la violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor en el que se naturalizaba la vulneración de una niña, señala. Tras la denuncia, el canal suspendió del aire la tira de animé. Una especialista sanjuanina marca esto como un error y analizó al detalle la ficción japonesa en diálogo con Zonda Diario.

Silvana Bortot es profesora de Letras en la escuela Boero y sus alumnos la conocen mejor como la fan de Gokú. Es que la docente es fanática del personaje de animé y asegura que usarlo es muy buen método para romper el hielo con los chicos y así relacionarlo con cuestiones de la materia, generando más interés por parte de los alumnos hacia los conceptos de literatura.

“Me sorprendió mucho porque es hacer hincapié en algo que no amerita tanto escándalo, en buscar un indicio de violencia simbólica en una escena que fue sacada de contexto. Además, ya lo han dicho los especialistas del animé, el Maestro Roshi es un personaje estereotipado que representa a un viejo pícaro, libidinoso que comete actos que no corresponden, que son desubicados, pero, dentro de este mundo ficcional, hay personajes que censuran este accionar”, analiza la profesora Bortot.

Para la docente, “sacar la tira del aire, por más que se haya mandado a revisar, es censura. Además, revisar y cortar escenas, es pasar por encima de la idea original del autor. Dragon Ball siempre ha recibido cortes de escena, cambios y modificaciones no muy fieles en la traducción en Latinoamérica, especialmente en el primer arco. Hay que tener en cuenta que muchas escenas son hace unos 30 años atrás, cuando los parámetros eran distintos. Pero en Dragon Dall Súper no hay giros de lenguaje y se respeta bastante la idea original”.

La ficción no se puede censurar

“La ficción tiene como finalidad sensibilizar y movilizarte estructura y desestructura, te revoluciona y te hace ir más allá de lo literal. Si de pronto ves un personaje repugnante como Roshi y eso a vos te genera un cierto rechazo, está bien que te suceda porque la ficción te ha generado que se movilicen ciertos valores y pensamientos que te llevan a conocer qué es lo que vos permitís y qué no. Si yo veo la escena de Roshi sobrepasándose con la novia de Krilin me voy a enojar como Milk y Bulma y ahí la ficción cumplió la función de movilizarme”, explica Silvana, que resalta que el público que, mayoritariamente ve Dragon Ball, “somos los que los venimos siguiendo desde los 90”.

La docente organizó una charla sobre el tema mujeres en Dragon Ball

¿Cartoon Network es un canal para niños?

“Hay que tener en cuenta que Cartoon Network pasa otros productos, en su momento, pasaba Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon y hay cosas que hacen que te preguntés si las puede ver un niño o no. El tema, es que es un canal que propone animaciones y, en lo popular, se piensa que al ser un dibujo animado es infantil, cuando el género manga y el animé no son géneros pensados para niños. Lo que pasa, es que Cartton Network pasa animaciones y la mayoría son para niños. Además, a Dragon Ball Super lo pasan en horario de protección al menor”.

Se armó debate en el aula

“Hemos tenido un montón de debates. Trabajamos mucho el camino del héroe, de la transformación de la persona y de la evolución. Lamentablemente esta polémica, para la persona que no se conecte con el universo de Dragon Ball, puede no entender todo lo que esta ficción te ofrece. Dragon Ball habla muchísimo más de la transformación, de la superación, del trabajo en equipo y la contención que de la perversión. Algunos dicen que hasta hay misoginia, y no es así. Los personajes femeninos en la serie son muy potentes, resilientes, evolucionadas. Tienen un carácter y pueden elegir, no se muestra que les hayan impuesto el estilo de vida”.

¿Qué valores se muestran en Dragon Ball?

“Lo lindo de Dragon Ball Súper es que se trabaja más la idea de trabajo en equipo y comunidad. Antes Gokú vencía en solitario con la colaboración del resto. En la última saga, el personaje de Jiren es vencido en conjunto. Además, se trabaja el concepto de que al enemigo no hay que destruirlo, sino integrarlo. Tiene una filosofía holística que es mucho más que esta violencia simbólica que se quiere instaurar respecto a un personaje que dentro de la serie cuenta con el repudio. En nuestro país, en un modo diferente y también hace 30 años, salían en la TV personajes como “El Manochanta” de Olmedo y no había otro personaje que le dijera que tratar así a una mujer o hacer esos chistes fuera incorrecto, en Dragon Ball sí. Ahí hay un mensaje, es como decirles a los espectadores que se pueden encontrar con gente así y hay que ponerle un freno”.

Ideologías y una mirada sobre el fanatismo

“Me parece que las ideologías son respetables cuando hay apertura y no hay fanatismo. Está bien que se levanten voces defendiendo los derechos de las mujeres. Pero cuando entramos en un terreno de fanatismo y empezamos a verle puntillosamente “el pelo al huevo” y tratamos, en términos de Foucault, a “vigilar y castigar”, me enciende luces de alerta. Se empezaría a desdibujar una causa que tiene su nobleza. Esto me sonó a un universo orwelliano, a 1984, donde aparecía un Ministerio del Amor. Estaría bueno que se empiece a trabajar por los derechos de toda la comunidad desde una postura real y no ver que un dibujo animado que es de otra cultura y tiene autor es o no violencia simbólica para los niños”.