La defensa apuesta a la nulidad del Jury contra enrique Conti

El miembro del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, fue denunciado por asistir a un acto político donde se lo vio acompañando a Susana Laciar, representante del Pro y actual diputada nacional. Los abogados plantean que se ha violado el principio del Juez Natural al haberse producido una renovación de miembros.

La defensa legal de Enrique Conti, miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan, hizo una presentación este martes, ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En el escrito se plantean excepciones previas que deben ser resueltas antes de que se analice la cuestión de fondo.

“Solicitamos que se resuelvan sobre estos temas, el más importante el del Juez Natural”.

“Si el tribunal hace lugar a esas cuestiones previas, todo caería por su propio peso y terminaría todo”, afirmo el Dr. Franco Marchessi.

De acuerdo a un principio constitucional, el que establece el principio del juez natural, toda persona debe ser juzgada por un juez designado previo a los hechos por los que se lo denuncia.

“Entendemos que eso no se ha respetado porque cuando el Dr. Arancibia hace la denuncia de los supuestos hechos que habría cometido Enrique Conti, el Jurado de Enjuiciamiento estaba compuesto por diferentes miembros, estos se cambiaron el 27 de diciembre. Por lo que serían otros quienes juzgarían a Conti. Por eso vemos que se ha violado el principio constitucional de Juez Natural, y caería en la nulidad del proceso”, explicó el abogado.

Tanto Enrique Conti, el denunciado, como su defensa, esperan tener novedades dentro de 15 días. No sólo aguardarán un resultado de este planteo sino sobre todo el informe que ha presentado.

“El Tribunal tiene que reunirse y resolver si hacen lugar a las excepciones previas y al informe. Analizarán si abren formalmente el jury o rechaza todo in límine o si decide continuar con el proceso corriendo vista al fiscal”, dijo Marchessi.

El Dr. Marcelo Arancibia, representante del frente Consenso Ischigualasto denunció a Enrique Conti de haber realizado actos de proselitismo previo a las elecciones pasadas. “Conti fue visto en una foto junto a Susana Laciar, la actual diputada nacional del Pro. El asistió a una reunión convocada por los productores debido a la problemática. El a haber sido ministro tiene conocimiento y tenia el deber moral de conversar con esa gente”, comento su defensa.

“Todo esto tiene un trasfondo político pero estamos trabajando en todo lo legal y técnico para demostrar que Conti no estaba haciendo política”, concluyo el abogado defensor.