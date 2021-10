La decisión de Wanda Nara tras su separación de Mauro Icardi

Después del escándalo que produjo el mensaje donde puso “Otra familia que te cargaste por zorra”, la empresaria retomó sus redes para mostrar la resolución que tomó.

Wanda Nara lanzó una bomba nuclear con un posteo misterioso, luego confirmo su separación de Mauro Icardi, y este domingo 17 de octubre decidió hacer las valijas y tomar un avión hasta ahora con rumbo desconocido.

Tras mantener en ascuas a todo el mundo luego del bombazo que produjo su apocalíptico mensaje donde puso “Otra familia que te cargaste por zorra”, la empresaria retomó sus redes para mostrar que decidió emprender vuelo. Minutos más tarde, compartió en sus historias el mensaje de un fan que le puso: “En este día tan triste… feliz día Wan, sos una gran mamá. Una mujer fuete, valiente, una mamá increíble. ¡Te mereces lo mejor!”.lo junto a sus hijas menores, Francesca, de 6 años de edad, e Isabella, de 4, fruto de su relación con Mauro Icardi.

Wanda Nara despertó los rumores de separación con Mauro Icardi aunque hasta el momento eran todas especulaciones. Sin embargo, la empresaria se lo terminó de confirmar a una reconocida cuenta de noticias de la farándula.

Ángel de Brito, atento a lo que pasa entre ambos, publicó en la red del pajarito azul la historia del perfil de Instagram “Chismes de Ker”, la cual asegura que la empresaria se separó. En la misma, se puede ver también que está acompañada de un mensaje de la interlocutora de Wanda que expresa: “Te banco y te mando mucha fuerza”. Aunque para el conductor de LAM no fue suficiente y fue por más: “Te separaste @wandaicardi27?”.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, disparó la rubia en el mensaje que publicó y despublico en reiteradas ocasiones. Más allá de que la hermana de Zaira Nara no entró en detalles ni mencionó a nadie en particular, en Twitter empezaron a especular que se trataría de más ni menos que de la China Suarez porque Wanda no la sigue más en Instagram.

Como si eso fuera poco, asimismo, la rubia dejo de seguir en la red mencionada anteriormente al futbolista del París Saint-Germain aunque minutos más tarde le volvió a dar follow. Pero eso solo duró un corto lapso de tiempo porque lo dejó de seguir nuevamente.

Además, la empresaria borró o archivó todas las fotos que tenía en el feed de su Instagram con Icardi. Otro detalle que alimentó aún más los rumores de una reciente separación, que ya fue confirmada.