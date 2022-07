La crisis cambiaria complica la labranza en la producción de UVA en SJ

El cambio en Economía generó una crisis cambiaria que genera incertidumbre en el sector a tal punto que no les venden cosas simples como repuestos para tractores.

Desde la dimisión de Martín Guzmán a cargo del Ministerio de Economía de la Nación, se ha generado una crisis cambiaria que este lunes empezó a afectar a diferentes rubros en todo el país. El sector productivo no fue la excepción, mucho menos en San Juan, donde los productores atraviesan una incertidumbre que los complica en la preparación de las tierras.

Actualmente, en la provincia los productores de uva están en la época de poda y labranza. Y la situación cambiaria impide que puedan, por ejemplo, comprar abono o arreglar los tractores.

Es que según señala a Zonda Diario el titular de la Federación de Productores Vitivinícolas, Eduardo Garcés, “la situación está complicada. Tengo informes de algunos productores que me comentan que no les han vendido repuestos para los tractores. Les han dicho que hasta el lunes no pueden vender de nada hasta saber qué precio va a tener”.

Pero eso no es todo, Garcés indica que “hay otros productores que han ido a comprar abono y les han dicho también que hasta el lunes no les pueden vender”.

“No sabemos lo que va a pasar el incertidumbre total desde el vamos todos los insumos son en dólar blue”, lamenta el productor.

Además, otro problema que venía de antes de la renuncia de Guzmán, sigue afectando a los productores: la crisis de gasoil. Es que Garcés asegura que el mismo no le han querido vender gasoil en bidones y que esto “es un problema porque uno no puede llevar el tractor hasta una estación de servicio para que se lo carguen”. Al respecto lamenta que “así, la labranza no se puede hacer por lo que no podemos cargar los tractores y se termina complicando mucho”.